Festa di don Bosco nel segno di mamma Margherita

Le sale studio e i laboratori del Pertini dedicate alla sua figura

22 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale sarà accanto al mondo salesiano nella celebrazione della festa di don Bosco, che si svolge il 31 gennaio.

Un carisma, quello salesiano, a cui appartengono diverse opere educative cittadine e di cui si riconosce il grande valore che apporta alla comunità.

Quest’anno l’attenzione si concentrerà sulla figura della mamma del santo, Margherita Occhiena, donna semplice ma di grande saggezza, la cui influenza fu fondamentale nella vita e nell’opera di don Bosco.

A lei verranno dedicate le aule studio e i laboratori del Centro culturale Il Pertini, collocati al piano – 1.

“Siamo convinti che questa dedica non sarà solo un omaggio a una figura storica di grande spessore, ma anche un segnale importante e di grande valenza educativa per tutta la nostra comunità cittadina”, ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Riteniamo che la sua figura incarni un esempio straordinario di dedizione e accoglienza, valori che oggi più che mai possono fungere da guida per chi ha il compito di educare e nello stesso tempo siano di ispirazione per le nuove generazioni”, ha aggiunto l’assessore Maria Gabriella Fumagalli.

L’appuntamento sarà sabato 31 gennaio alle ore 9.30 presso l’auditorium Falcone e Borsellino di Cinisello Balsamo per i saluti istituzionali e alcuni interventi di rappresentanti degli Istituti scolastici salesiani. Sarà presente anche Diego Occhiena, un discendente della famiglia, e suor Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche docente Altis Università Cattolica di Milano. Seguirà poi la cerimonia di intitolazione.