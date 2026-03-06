Tassi rivisti al rialzo al 2,60% per il 1° e 2° anno, al 3,20% per il 3° e 4° anno e al 3,80% per il 5° e 6° anno 06/03/2026

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che la settima emissione del BTP Valore, avviata lo scorso 2 marzo, si è conclusa oggi con 16.222,584 milioni di euro raccolti e 522.214 contratti registrati.

Al fine di tener conto dell’evoluzione delle condizioni di mercato, la serie dei tassi cedolari annui del titolo è rivista al rialzo rispetto a quanto annunciato lo scorso 27 febbraio. Pertanto, i tassi cedolari definitivi sono fissati a:

2,60% per il 1° e 2° anno;

3,20% per il 3° e 4° anno;

3,80% per il 5° e 6° anno.

L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banche dealer, Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A., e il supporto delle due banche co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e ICCREA Banca S.p.A.

Il titolo ha data di godimento 10 marzo 2026 e scadenza 10 marzo 2032. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 6 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito.