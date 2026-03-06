Cronaca

Christine Lagarde al Politecnico di Milano

La testimonianza della Presidente BCE per il Laboratorio Arte del Costruire

Foto di CronacaMilano CronacaMilano3 minuti fa
1 minuto di lettura
Christine Lagarde al Politecnico di Milano

Milano, 6 marzo 2026 – Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea (BCE), è stata oggi ospite del “Laboratorio Arte del Costruire”, il corso tenuto da Renzo Piano al Politecnico di Milano.

Lagarde ha portato la propria testimonianza durante una lezione del corso che dà agli studenti del Politecnico di Milano l’occasione di lavorare fianco a fianco con Renzo Piano, di esplorare alcuni celebri progetti del Renzo Piano Building Workshop e sviluppare competenze progettuali, attraverso esperienze concrete di studio e progettazione.
Nel corso della mattinata la Presidente Lagarde ha inoltre incontrato la Rettrice Donatella Sciuto.

Nata a Parigi nel 1956, Christine Lagarde ha fatto parte del Governo francese come Ministra del Commercio (2005-2007), Ministra dell’Agricoltura e della Pesca (2007) e Ministra dell’Economia e delle Finanze (2007-2011); dal 2011 al 2019 è stata Direttrice Generale del Fondo monetario internazionale. A partire dal 2019 è Presidente della Banca Centrale Europea.

Foto di CronacaMilano CronacaMilano3 minuti fa
1 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Regole per raccogliere funghi, vademecum modalità e centri di controllo a Milano e provincia

16 Ottobre 2017 9:47

I milanesi che giocano scelgono il Casinò di Campione d’Italia, ecco perché

5 Aprile 2016 18:27
Inter - Juventus 1-0

Inter – Juventus 1-0, decide un autogol di Gatti

4 Febbraio 2024 23:05

Preventivi di trasloco, formule e offerte per ogni esigenza

13 Giugno 2016 6:00
Pulsante per tornare all'inizio