Approvate le linee di indirizzo per la gestione del Teatro Ringhiera

Milano, 14 marzo 2026 – Un altro passo avanti verso la riapertura del Teatro Ringhiera: la Giunta comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per la concessione d’uso a titolo oneroso dello storico presidio culturale del quartiere Abbiategrasso, chiuso al pubblico dal 2017 e oggi interessato da un importante intervento di riqualificazione che terminerà entro la fine dell’anno.

“Questo provvedimento – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – rappresenta un altro passo importante verso la riapertura dello storico spazio nel quartiere Abbiategrasso: un luogo che per anni è stato un motore di creatività, socialità e partecipazione e che puntiamo a restituire alla città per la stagione teatrale 2027/2028. I lavori termineranno entro quest’anno e, con il bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni, il Teatro Ringhiera tornerà a essere uno spazio vivo, aperto alla cittadinanza e capace di produrre valore culturale e sociale”.

Costruito nel 1969 all’interno di un complesso di edilizia residenziale pubblica in via Boifava 17, il Teatro Ringhiera è stato per decenni un punto di riferimento per la vita culturale e sociale del quartiere. Dopo la chiusura nel 2017, il Comune ha avviato un intervento di recupero strutturale dell’edificio, che riguarda anche gli spazi esterni della cosiddetta “Piana” (oggi piazzale Fabio Chiesa).

Al bando potranno partecipare soggetti pubblici e privati, sia profit sia non profit, che perseguano finalità artistiche e culturali. L’obiettivo è selezionare un operatore teatrale qualificato, capace di proporre una programmazione artistica di alto profilo che coniughi qualità e innovazione, valorizzando al tempo stesso il radicamento nel territorio.

Il canone annuo posto a base di gara è pari a 86.700 euro per una superficie complessiva di 1.445 metri quadrati. Per gli enti senza scopo di lucro è prevista una riduzione del 70%.

Comune di Milano