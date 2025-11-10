Milano, 10 novembre 2025 – Mercoledì 12 novembre, Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace, Milano commemorerà il 22° anniversario della strage di Nassiriya con una cerimonia ufficiale e un momento di riflessione aperto alla cittadinanza.

L’evento avrà luogo alle ore 9 presso la Stele dedicata ai Caduti della strage di Nassiriya, situata nei Giardini di piazza Sant’Ambrogio-Largo Caduti Milanesi per la Patria.

Alla presenza delle autorità civili e militari, la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, renderà omaggio ai 19 italiani – tra militari e civili – caduti nell’attentato del 2003, simbolo del sacrificio e dell’impegno del nostro Paese per la pace e la cooperazione internazionale.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30 presso il Museo del Risorgimento – Palazzo Moriggia (via Borgonuovo 23), si terrà la presentazione della mostra fotografica “SI COMBATTEVA QUI! Italia 1943 – 1945” che sarà aperta al pubblico dal 13 novembre al 15 febbraio 2026.

Realizzata dal fotografo e scrittore Alessio Franconi, con il patrocinio del Comune di Milano, l’esposizione ripercorre i luoghi e la memoria dei fronti italiani della Seconda guerra mondiale, invitando a riflettere sul valore della pace e sulla memoria collettiva.

All’evento interverranno l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, la direttrice dell’Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici, Francesca Tasso, e l’autore della mostra.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Comune di Milano