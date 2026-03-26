Miley Cyrus annuncia l’uscita del brano“Younger you”

Miley Cyrus ha annunciato l’uscita del singolo “Younger You” in arrivo oggi su tutte le piattaforme digitali e tratto da “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, già disponibile in streaming su Disney+.

“Festeggiare Hannah Montana non significa solo rendere omaggio a una serie TV, ma per me è come chiudere un cerchio. HM ha segnato l’inizio della vita come la conosco oggi. Il legame che mi unisce ai miei fan è raro e meraviglioso proprio come lo è stato tutto questo percorso.

A proposito di “Younger You”, Miley Cyrus ha postato sui propri social:

Vi adoro tutti e vi voglio un bene immenso. Questo special per l’anniversario è un regalo che faccio alla versione più giovane di voi stessi, il mio modo per ringraziarvi della vostra fedeltà e per avermi accompagnato in ogni fase di questo viaggio”.

Hannah Montana 20th Anniversary Special arriva esattamente vent’anni dopo il debutto della serie originale su Disney Channel.

Hannah Montana 20th Anniversary Special è una lettera d’amore ai fan piena di sentimento e nostalgia. Nel corso di un’intervista esclusiva e approfondita, condotta da Alex Cooper, Miley Cyrus ripercorre i momenti più memorabili. Gli spettatori assisteranno inoltre a un dietro le quinte con filmati d’archivio, volti familiari, ospiti a sorpresa e una speciale esibizione di Miley Cyrus.

Lo speciale è prodotto da HopeTown Entertainment e Unwell Productions. Ashley Edens è la showrunner, mentre Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper e Matt Kaplan sono gli executive producer. Cooper sarà anche conduttrice dello speciale, guidando i fan di Hannah Montana attraverso la nostalgica e attesissima celebrazione dell’anniversario.

In vista dello speciale, i fan possono rivivere su Disney+ i loro momenti preferiti con Miley con la Collezione Hannah Montana, che include le quattro stagioni di Hannah Montana, Hannah Montana: The Movie e Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert. A dimostrazione della duratura popolarità del franchise, il catalogo Hannah Montana ha totalizzato finora più di mezzo miliardo di ore di streaming a livello globale su Disney+.