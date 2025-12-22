Labzerosei e Spazi Zerosei aperti durante le vacanze

Milano, 22 dicembre 2025 – Tanti appuntamenti anche durante le vacanze invernali al LABZEROSEI del Parco Trotter e negli SPAZI ZEROSEI Baggio (via Anselmo da Baggio 56), Feltre (in via Feltre 68/1) e Lope (via Lope de Vega 39): dal 22 dicembre al 5 gennaio educatori ed educatrici sono pronti ad accogliere bambini e bambine tra 0 e 6 anni e le loro famiglie con diversi laboratori e attività per giocare, esplorare, scoprire e divertirsi insieme.

Le attività sono gratuite e spaziano dai laboratori per creare addobbi e decorazioni natalizie con carta e materiale di riciclo alle letture condivise; dai laboratori di disegno e pittura a quelli robotici e digitali in cui sperimentare l’uso di microscopi e tavoli luminosi. E ancora: laboratori artigianali con stoffe, matite, cartoncini per disegnare forme e colori e gite in quartiere, solo per citarne alcune.

Il palinsesto natalizio del LABZEROSEI e degli SPAZI ZEROSEI si inserisce nel più ampio programma promosso durante tutto l’anno, compreso il periodo estivo, che offre alle famiglie, a tutti i bambini e le bambine tra 0 e 6 anni e ai nidi e alle scuole dell’infanzia di Milano una molteplicità di spazi e attività ludiche, culturali e artistiche gratuite per giocare, imparare e divertirsi insieme ad altri bambini e adulti.

“Gli Spazi ZEROSEI e il LABZEROSEI si confermano luoghi di educazione, socialità e incontro a misura dei nostri bambini e delle nostre bambine, aperti durante le vacanze per tutte le famiglie che rimangono in città: spazi che restituiscono centralità all’infanzia e che supportano le famiglie nell’offrire attività e iniziative pensate per i nostri piccoli, con attenzione pedagogica e grande cura educativa – dichiara la vicesindaco con delega all’Istruzione Anna Scavuzzo.

I numeri del LABZEROSEI e degli spazi ZEROSEI

Nel corso del 2025 il LABZEROSEI ha registrato più di 4.700 accessi di bambine e bambini dei servizi all’infanzia e di associazioni, e più di 1.500 accessi di educatrici ed educatori durante 4.270 laboratori e visite organizzate lungo tutto l’anno educativo.

I laboratori dedicati alle famiglie nei i giorni feriali, nei week-end e nei periodi di chiusura scolastica sono stati 622, con oltre 6.000 accessi di bambine e bambini e 7.200 accessi di adulti. Gli SPAZI ZEROSEI, inaugurati a marzo 2025 in tre diverse zone della città, nel corso di quest’anno hanno registrato già più di 4.600 ingressi di bambine e bambini e altrettanti adulti.

Comune di Milano