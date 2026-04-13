Dall’inizio del 2026, l’Ufficio di Polizia Stradale di Cinisello Balsamo ha dato seguito a numerose segnalazioni da parte della cittadinanza relative al ripristino della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, a seguito di danneggiamenti o necessità di manutenzione.

A tali segnalazioni hanno fatto seguito oltre 70 interventi di manutenzione, a conferma dell’attenzione costante dell’Amministrazione comunale verso la sicurezza e la qualità della rete viaria cittadina.

Da alcune settimane sono inoltre ripresi gli interventi di manutenzione ordinaria programmata su diverse aree della città. Ad oggi risulta pressoché completata la prima zona di intervento, compresa tra via Valtellina e via Lincoln, con particolare attenzione alle principali vie di accesso.

È stata quindi disposta la prosecuzione dei lavori in una successiva area centrale, delimitata indicativamente dalle vie Frova/Libertà – Turoldo – Togliatti – XXV Aprile e dal quartiere Campo dei Fiori.

Nei prossimi giorni gli interventi interesseranno anche la zona centrale contigua, con l’obiettivo di rendere omogenea e più efficiente la segnaletica stradale dell’intera area.

Il programma complessivo dei lavori per la segnaletica orizzontale prevede la copertura dell’intera rete stradale principale entro la fine dell’autunno, fermo restando che continueranno ad essere effettuati interventi puntuali in base alle necessità che si presenteranno.

“Il lavoro che stiamo portando avanti sulla segnaletica stradale rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza di tutti gli utenti della strada. L’obiettivo è garantire una città più ordinata, leggibile e sicura, intervenendo sia sulle criticità segnalate dai cittadini sia attraverso una programmazione strutturata degli interventi”, ha dichiarato l’assessore alla Polizia Locale Riccardo Malavolta.