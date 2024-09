Il Pertini Radio raddoppia e trova casa al Vi.Be

Il Pertini Radio arriva al Vi.Be., in via Sant’Eusebio 7. La web tv che ha sede nel secondo piano del Centro Culturale Il Pertini, da giovedì 26 settembre raddoppia, con l’inaugurazione ufficiale del secondo studio di registrazione, all’interno dello spazio gestito dall’associazione musicale.

L’idea è stata realizzata all’interno di “Cinyoungaction – Azioni per i giovani – I giovani in azione”, il progetto, che ha ottenuto un finanziamento pari a 70mila euro da Regione Lombardia, dove il Comune di Cinisello Balsamo è stato capofila in partnership con la Fondazione Mazzini, il Museo di Fotografia Contemporanea e Vi.Be. Nei mesi scorsi per i ragazzi e le ragazze, tra i 16 e i 29 anni, che hanno deciso di aderire a questo progetto sono stati organizzati i corsi di formazione, che hanno portato alla nascita di due diversi format, che andranno in onda alternati, in via sperimentale fino a fine anno, ogni giovedì alle 18.30.

Il primo dal titolo ‘Mondi Vi-Cini’, racconta le esperienze dei giovani di Cinisello Balsamo in giro per il mondo, alla scoperta di paesi e culture diverse tra loro. Il secondo ‘Break Point Podcast’ nasce invece con l’idea di concentrarsi sul mondo dei giovani e della musica, con focus specifico sui giovani emergenti e sulle professioni collegate al panorama musicale.

Giovedì 26 settembre, alle ore 18, alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi, dell’assessore alle Politiche Giovanili Daniela Maggi e del presidente del Vi.Be. Claudio Poletti ci sarà l’inaugurazione ufficiale del punto di registrazione, mentre alle 18.30 il ‘via’ ufficiale alla prima diretta da Sant’Eusebio, dove nasce così un nuovo punto di aggregazione per i giovani di Cinisello Balsamo, ma non solo.

«Il Pertini Radio si dilata ulteriormente sul territorio cittadino e trova spazio all’interno di una realtà musicale come il Vi.Be: una contaminazione di linguaggi che permetterà di creare nuove sinergie e offrire nuove opportunità ai giovani del quartiere», ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.

«Grazie all’arrivo di nuove risorse è stato possibile attivare una seconda postazione della web tv. Ancora una volta la nostra progettualità sul fronte delle Politiche giovanili è stata premiata. Un progetto che risulta vincente e ha coinvolto molti giovani che si sono messi in gioco», ha dichiarato Daniela Maggi, assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili.