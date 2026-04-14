Cultura e Società

Spazio Teatro No’hma presenta “Untold”, il teatro delle ombre di UnterWasser Company

Stagione 2025/2026 – Uno sguardo oltre, una realtà solidale

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Spazio Teatro No'hma Untold
Elena Castellano

Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2026 ore 21, lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro porta in scena un’opera eterea e sognante, in cui lo spettatore è guidato dal movimento sfuggente delle ombre che appaiono e scompaiono sul palco.

La compagnia teatrale UnterWasser presenta Untold, un dialogo con l’invisibile e con l’umano, espresso attraverso la sottrazione della luce e l’emergere dei contrasti.

Come ogni spettacolo dello Spazio Teatro No’hma anche Untold sarà a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.

Untold, non detto. Tre attrici, Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti e Giulia De Canio, danno luce a un mondo di ombre da cui emergono quadri di vita. Corpo e materia si fanno portatori di immagini e situazioni intangibili, ma rivelate nei contorni cesellati dalla mancanza di luce.

Il teatro d’ombre si svela nella messa in scena, in cui attrici e oggetti cooperano nella creazione di un viaggio nei segreti celati nell’oscurità, che a gran voce chiedono di essere portati alla luce.

Ciò che appare chiaro e riconoscibile alla vista cela significati e messaggi che rivelano crepe e fragilità dell’animo umano, rappresentato attraverso ciò che ha di più vicino, di più riconoscibile e identitario: la propria ombra.

Crediti:

Ideazione, creazione, performer
Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio

Musiche originali
Posho

Luci
Matteo Rubagotti

Sound design
Posho, Jacopo Dell’Abate, Valeria Bianchi, Emanuela Belmonte

Con la collaborazione di
Caterpillar

Produzione
UnterWasser

Produzione esecutiva
Pilar Ternera / NTC

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