Senza patente e assicurazione: oltre 4.200 euro di sanzione

Basiglio (29 maggio 2026) – Viaggiava su un ciclomotore elettrico senza patente, senza assicurazione e con la targa rimossa: un diciottenne è stato intercettato e sanzionato dalla Polizia Locale nell’ambito dei pattugliamenti serali straordinari. Gli agenti hanno fermato il conducente domenica sera, durante lo specifico servizio di presidio attivato per garantire la sicurezza in concomitanza della festa parrocchiale, frequentata in quel momento da numerose famiglie e bambini.

L’operazione è scattata nei pressi della rotatoria tra le vie Romano Visconti/SP122 e Manzoni. La pattuglia sul campo, composta da due agenti e dal comandante Ettore Tripodi, ha notato il ciclomotore privo di targa e ha intimato l’alt al conducente, un diciottenne residente a Rozzano.

I successivi accertamenti, coordinati in tempo reale con la centrale operativa della polizia locale – che ha supportato la pattuglia in strada sia nelle verifiche sia nella redazione dei documenti – hanno fatto emergere il quadro delle irregolarità. Il giovane è risultato non aver mai conseguito la patente di guida, mentre il mezzo è apparso completamente scoperto dalla polizza RCA obbligatoria. Sulla targa mancante, il diciottenne si è giustificato sostenendo di averla lasciata a casa.

Le gravi violazioni al Codice della strada hanno comportato sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di oltre 4.200 euro, una cifra che il Comando della Polizia locale conferma essere già stata interamente corrisposta dal sanzionato nei termini di legge.

La sindaca Lidia Reale

«Si tratta di servizi straordinaricon lobiettivo primario di salvaguardare la tranquillità dei nostri cittadini. La presenza dei nostri agenti e i pattugliamenti serali proseguiranno periodicamente, proprio come forma di tutela e cura dello spazio pubblico e dell’incolumità di ciascuno anche se al momento le limitazioni normative e il numero di agenti oggi in servizio non consentono di fare più di quanto viene fatto. Il nostro obiettivo rimane quello di dare più continuità a questa tipologia di servizi, sia in orari serali sia durante i fine settimana».