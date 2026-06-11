Milano, 11 giugno 2026 – Torna anche per il 2026 “Estate in Cardellino”, il progetto promosso dal Comune di Milano all’interno del centro balneare Cardellino, nel quartiere Lorenteggio, per offrire a bambini, adolescenti e giovani opportunità gratuite di aggregazione e benessere durante i mesi estivi.

La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera che conferma e potenzia il presidio educativo sperimentato con successo nell’estate 2025. Anche quest’anno, infatti, il centro balneare vedrà la presenza di educatori e animatori che proporranno attività sportive, ludiche e ricreative rivolte ai frequentatori dell’impianto, con l’obiettivo di favorire relazioni positive, contrastare l’isolamento e promuovere la partecipazione dei giovani.

L’esperienza nasce dai risultati ottenuti nella scorsa estate, con il coinvolgimento nelle attività di oltre 500 ragazze e ragazzi. Grazie alla collaborazione tra educatori, associazioni del territorio e servizi di educativa di strada il progetto ha contribuito a creare un clima positivo all’interno dell’impianto e a rafforzare il legame con i ragazzi dei quartieri circostanti.

Nell’ottica di potenziare ulteriormente il servizio, quest’anno il progetto sarà operativo anche nei fine settimana e durante il mese di agosto. Nelle mattine infrasettimanali, fino alle ore 12, anche quest’anno la piscina sarà riservata ai centri estivi.

Il progetto “Estate in Cardellino” è finanziato con uno stanziamento di 84mila euro, reso possibile grazie a un emendamento approvato dal Consiglio comunale.

“Estate in Cardellino – dichiara l’assessora allo Sport e Politiche giovanili Martina Riva – racconta la nostra visione per i giovani e per lo sport a Milano: dopo i risultati positivi dello scorso anno, abbiamo scelto di rilanciare e rafforzare questo progetto, confermando i nostri impianti non solo come luoghi dello sport, ma anche di aggregazione e socialità. Un intervento concreto in un territorio complesso, con cui offrire a ragazze e ragazzi spazi sicuri e accoglienti in cui stare insieme e costruire relazioni. In quest’ottica, Estate in Cardellino è un tassello di un impegno più ampio che il Comune si è assunto e che in quattro anni ci ha portato ad aprire otto nuovi spazi per giovani e che proseguirà con la completa riqualificazione della piscina Argelati, i cui spazi interni ed esterni saranno ripensati anche come luogo di incontro e partecipazione per i giovani del quartiere”.