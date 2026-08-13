Animali e Ambiente

“Rischio incendi” in Lombardia, attenzione nei parchi e nelle aree boschive

Alert della Protezione civile regionale, si ribadisce il divieto assoluto di accensione di fuochi

Foto di CronacaMilano CronacaMilano35 minuti fa
4 Meno di un minuto
incendi boschivi

Milano, 13 agosto 2026 – A seguito della dichiarazione di “stato di alto rischio di incendio boschivo”, emanata dalla Direzione Sicurezza e Protezione Civile della Regione Lombardia per tutto il territorio regionale, l’Amministrazione comunale ribadisce il divieto assoluto di accendere fuochi nei parchi e nelle aree verdi di Milano – previsto dal vigente Regolamento del Verde del Comune di Milano – e invita i cittadini ad adottare comportamenti improntati alla massima cautela: le attuali condizioni climatiche e la forte secchezza della vegetazione aumentano esponenzialmente il rischio di innesco e di rapidissima propagazione dei roghi.

Stessi divieti e raccomandazioni si intendono per i parchi dell’area metropolitana, come il Parco delle Groane.

Foto di CronacaMilano CronacaMilano35 minuti fa
4 Meno di un minuto
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Mialno Rete Italiana Città Sane

Milano confermata alla guida della Rete Italiana Città Sane – OMS

27 Maggio 2026 14:47

Cibo per uccellini in difficoltà per il gelo, predisponiamo acqua e cibo su balconi e nei giardini

21 Novembre 2016 11:15
Scuola Forestami

Scuola Forestami: 40 classi per i laboratori “Dentro le Foreste”

8 Febbraio 2024 16:46
guardia zoofila OIPA

Aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare guardia zoofila OIPA

19 Ottobre 2023 17:40
Pulsante per tornare all'inizio