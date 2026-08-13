“Rischio incendi” in Lombardia, attenzione nei parchi e nelle aree boschive

Milano, 13 agosto 2026 – A seguito della dichiarazione di “stato di alto rischio di incendio boschivo”, emanata dalla Direzione Sicurezza e Protezione Civile della Regione Lombardia per tutto il territorio regionale, l’Amministrazione comunale ribadisce il divieto assoluto di accendere fuochi nei parchi e nelle aree verdi di Milano – previsto dal vigente Regolamento del Verde del Comune di Milano – e invita i cittadini ad adottare comportamenti improntati alla massima cautela: le attuali condizioni climatiche e la forte secchezza della vegetazione aumentano esponenzialmente il rischio di innesco e di rapidissima propagazione dei roghi.

Stessi divieti e raccomandazioni si intendono per i parchi dell’area metropolitana, come il Parco delle Groane.