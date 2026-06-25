Milano, 25 giugno 2026 – Si sono conclusi i lavori della nuova piazza Stuparich e da mercoledì 1° luglio sarà riaperto al traffico veicolare e pedonale l’anello e le connessioni stradali con le vie Albani e Algardi. Saranno inoltre accessibili i nuovi marciapiedi e le aiuole appena creati che incrementano le aree verdi e le zone permeabili della piazza.

Nel corso del mese di luglio riaprirà anche la connessione Stuparich con via Salmoiraghi.

Sono conclusi anche i lavori delle linee elettriche aeree di trazione della filovia.

Proseguono secondo il cronoprogramma tutti gli altri lavori relativi alla preferenziale 90-91. Dal mese di luglio il traffico tra via Elia e piazza Zavattari sarà gradualmente trasferito nella corsia preferenziale appena realizzata per poter lavorare per fasi sulle carreggiate laterali di via Elia e via Migliara. L’obiettivo è di consentire il transito del trasporto pubblico in modo definitivo nella preferenziale entro la fine dell’anno in corso e poi completare i lavori stradali, delle ciclabili e dei marciapiedi entro il primo semestre del 2027.

L’intervento, dal costo complessivo di 23 milioni e 400mila euro, finanziato in parte dai fondi Pnrr, prevede lavori per circa un chilometro lungo la circonvallazione e, oltre alla corsia riservata, sarà rifatto tutto il sistema fognario con nuove tubazioni interrate e saranno realizzati quattro chilometri di nuove piste ciclabili in sede protetta.

Per migliorare la qualità dell’intervento saranno messi a dimora circa 240 nuovi alberi, realizzati oltre 3mila metri quadrati di superficie verde in più e quasi 9mila metri quadri di superfici drenanti.

“I lavori, una volta completata tutta la preferenziale della filoviaria 90-91 che comprende anche le tratte tra via Pergolesi e via Piccinni con piazza Caiazzo e viale Umbria, oltre ad un miglioramento della sicurezza stradale, porteranno notevoli benefici ai tempi di percorrenza della linea del trasporto pubblico che non sarà più soggetta al traffico veicolare con benefici anche in termini di impatto ambientale grazie proprio alla diminuzione del traffico privato – dichiara Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche –. Oggi ringrazio le 15 imprese e le lavoratrici e i lavoratori che operano in piazza Stuparich giorno e notte e tutti coloro che coordinano i lavori. Con l’impegno di tutti stiamo lavorando nei tempi definiti contingentando l’impatto sulla città, sui residenti e sulle attività commerciali”.

Comune di Milano