Al via l’ordinanza per la tutela della salute e della sicurezza dei ciclo-fattorini

Milano, 7 luglio 2026 – L’Amministrazione comunale ha pubblicato l’ordinanza sindacale per la tutela della salute e della sicurezza dei ciclo-fattorini con utilizzo della bicicletta esposti al caldo estremo nel territorio del Comune di Milano.

L’ordinanza ha efficacia da oggi, martedì 7 luglio, fino al 23 settembre e rafforza, estendendola alla categoria dei lavoratori delle piattaforme digitali di consegna, l’ordinanza regionale del 9 giugno scorso.

L’ordinanza stabilisce che i soggetti che organizzano, gestiscono, assegnano o intermediano prestazioni di consegna a domicilio mediante piattaforme digitali tramite ciclo-fattorini con utilizzo di bicicletta, in qualità di committenti, debbano – oltre ad informare tempestivamente i propri collaboratori sui livelli di rischio giornaliero – ridurre o sospendere l’assegnazione delle consegne nella fascia oraria 12.30/16, mediante stop automatico o rallentamento dell’algoritmo di assegnazione, privilegiando lo svolgimento delle mansioni nelle ore più fresche della giornata; mettere a disposizione, sulla base della propria autonomia organizzativa, soluzioni per l’approvvigionamento di acqua, di pause e di aree ombreggiate o di ristoro lungo le aree di operatività nelle giornate critiche; adoperarsi affinché nessun premio o bonus sia legato alla rapidità o al numero di consegne nelle giornate e fasce orarie a rischio elevato.

Le misure hanno carattere temporaneo e sono ancorate al medesimo riferimento operativo adottato dall’ordinanza regionale, ossia la mappa giornaliera Worklimate di Inail-CNR, livello di rischio “alto”, al fine di garantire coerenza applicativa e certezza per le imprese, le piattaforme e i lavoratori.