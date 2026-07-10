Immobili dismessi, nuovo aggiornamento dell’elenco
Approvato dal Consiglio comunale il nuovo aggiornamento dell’elenco degli immobili dismessi, così come previsto con la delibera del dicembre 2021 che disciplina il recupero e la restituzione alla città degli edifici abbandonati, in applicazione dell’art. 40 bis della Legge regionale 12/2005 che inquadra e regola la materia.
All’elenco, già composto da 146 voci, in seguito alla necessaria istruttoria tecnica si aggiungono così altri 2 blocchi edilizi.
Si tratta degli edifici di via Ajraghi 28 e di via Giovanni Battista Grassi 93, entrambi nel Municipio 8: in origine si trattava rispettivamente di un capannone artigianale di circa 232 mq e di un complesso produttivo con una superficie di 15.812 mq.
Come deciso con la delibera del 2021, per gli edifici in elenco le relative proprietà hanno due anni di tempo (il minimo consentito dalla Legge regionale) per presentare le proposte di intervento, pena la perdita dei premi volumetrici, se previsti.