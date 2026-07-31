Milano, 31 luglio 2026 – A nome del Consiglio comunale di Milano, la Presidente Elena Buscemi esprime il cordoglio dell’Aula per la scomparsa di Franco Baresi, “Icona del calcio e dello sport milanese e mondiale. Il suo nome e il suo esempio umano e sportivo rimarranno sempre nei ricordi e nella storia di Milano e del calcio. Alla famiglia, agli amici, al Milan, a tutte e tutti gli appassionati che lo ricordano, la vicinanza del Consiglio comunale di Milano“.