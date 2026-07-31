Sport e Motori

Cordoglio dell’Aula per la scomparsa di Franco Baresi

Foto di CronacaMilano CronacaMilano5 ore fa
514 Meno di un minuto
cordoglio palazzo marino

Milano, 31 luglio 2026 – A nome del Consiglio comunale di Milano, la Presidente Elena Buscemi esprime il cordoglio dell’Aula per la scomparsa di Franco Baresi, “Icona del calcio e dello sport milanese e mondiale. Il suo nome e il suo esempio umano e sportivo rimarranno sempre nei ricordi e nella storia di Milano e del calcio. Alla famiglia, agli amici, al Milan, a tutte e tutti gli appassionati che lo ricordano, la vicinanza del Consiglio comunale di Milano“.

Foto di CronacaMilano CronacaMilano5 ore fa
514 Meno di un minuto
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Ducati Campioni del Mondo '24

Campioni del Mondo 2024: i numeri della migliore stagione di sempre per Ducati in MotoGP

19 Novembre 2024 5:00
Matteo Cressoni la livrea della Lamborghini

Matteo Cressoni presenta ufficialmente la livrea della Lamborghini che utilizzerà a Le Mans

6 Giugno 2024 16:07
DP World Tour

DP World Tour: Rolex Series con sei azzurri. McIlroy defender

17 Gennaio 2024 10:50
Bronzo W1 misto Dameno e Tonon

ARCO Paralimpiadi Parigi 2024: Bronzo W1 misto Dameno-Tonon

2 Settembre 2024 20:55
Pulsante per tornare all'inizio