West Nile Virus: ecco i dati principali

Il 26 giugno 2024 è stato segnalato in Italia il primo caso autoctono di West Nile Virus (WNV) nell’uomo che si è manifestato nella forma neuroinvasiva nella Provincia d iModena. Il 6 aprile 2024 è stato segnalato dalla Regione Lombardia un caso di febbre confermata importato dall’Oman.

• Sono 2 le Province con dimostrata circolazione di WNV :in Provincia di Chieti (19/06/2024) è stata confermata la positività in pool di zanzare, mentre nella Provincia di Modena (26/06/2024) è stata confermata la positività nell’uomo.

• Dall’inizio di maggio 2024 non è stato segnalato nessun caso umano di Usutu virus inI talia.

• Nell’ambito della sorveglianza veterinaria attuata su cavalli,uccelli stanziali e selvatici, non è stata ancora rilevata la circolazione del WNV.

