Elezioni Europee, eventi e informazioni sul voto

Milano, 6 maggio 2024 – Si terrà domani, martedì 7 maggio, il primo dei talk formativi e informativi nell’ambito del progetto “Vivo a Milano e Voto l’Europa” promosso dal Comune di Milano in collaborazione con l’Università Bocconi e l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano.

L’evento, gratuito e aperto a tutte e tutti, si terrà in Municipio 6 presso il Barrio’s live (piazza Donne Partigiane) alle ore 18.

Per la giornata di giovedì 9 maggio, Festa dell’Europa, cittadine e cittadini sono invitati a partecipare alle ore 14 ad un flash mob, durante il quale verrà srotolata una bandiera europea in piazza del Cannone. La giornata proseguirà, sempre all’interno del Castello Sforzesco, con uno ‘speed date’ organizzato dall’Università Bocconi con l’obiettivo di informare e rispondere a domande sull’Europa. Verranno allestite postazioni dove siederanno esperti e professori universitari pronti a rispondere a domande per sciogliere curiosità ma anche per eliminare pregiudizi e disinformazione rispetto all’UE.

Al momento informativo seguiranno attività ludiche e giochi di ruolo a tema Europa promossi dalla ONG Mani Tese.

Per le elezioni europee si vota sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23. Sono aperte da oggi, lunedì 6 maggio, e fino a giovedì 6 giugno, le candidature per prestare servizio come scrutatore o presidente di seggio. Per potersi candidare è necessario essere maggiorenni, possedere la cittadinanza italiana ed essere residenti a Milano. Per ricoprire l’incarico di presidente di seggio è inoltre richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

È possibile manifestare la propria disponibilità compilando un apposito form

In caso di chiamata a svolgere l’attività presso i seggi elettorali sarà corrisposto, il compenso previsto dalla legge in materia, che per questa consultazione elettorale è il seguente:

Seggi Ordinari: Presidente € 138,00 – Scrutatore e Segretario € 110,40

Seggi Speciali: Presidente € 82,80 – Scrutatore € 56,35

L’elettore o l’elettrice deve presentarsi al proprio seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Coloro che l’hanno smarrita o hanno esaurito gli spazi a disposizione possono recarsi, senza necessità di appuntamento, presso l’Ufficio Elettorale di via Messina 52/54, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30, oppure presso le sedi anagrafiche, dalle 8.30 alle 15.30.

Come per ogni consultazione elettorale, anche in occasione delle elezioni europee, l’Amministrazione comunale mette a disposizione tre servizi specifici per persone residenti a Milano che necessitano di supporto nell’esercizio del voto.

Per le cittadine e i cittadini affetti da gravissime infermità o in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali è garantito il voto domiciliare. La richiesta deve essere effettuata entro lunedì 20 maggio.

Il Comune, poi, organizza il trasporto gratuito ai seggi e il ritorno presso la propria abitazione per le persone con disabilità. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un certificato di invalidità rilasciato da Ats da esibire, assieme a un documento di identità, al conducente dell’auto pubblica che si occuperà del trasporto.

Le elettrici e gli elettori, invece, con grave infermità o non vedenti possono richiedere al Comune l’apposizione del timbro (AVD) sulla propria tessera elettorale che consentirà – recandosi alle urne nel giorno delle votazioni – di essere accompagnato all’interno della cabina elettorale da un altro elettore o elettrice della propria famiglia o liberamente scelto purché iscritto nelle liste di un qualsiasi Comune, per poter seguire la votazione. La domanda per poter ottenere il timbro sulla tessera elettorale potrà essere presentata anche da persona diversa dell’elettore interessato.

Comune di Milano