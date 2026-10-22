Il Mercatino dell’usato e del riciclo raddoppia e il sabato è in piazza Italia

Cinisello Balsamo, 22 ottobre 2026 – Un nuovo appuntamento anima piazza Italia per trasformarla in un vivace punto d’incontro dedicato alla sostenibilità, all’economia circolare e al collezionismo d’epoca. Da sabato 24 ottobre, e poi ancora il 14 e 18 novembre e il 12 dicembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, l’appuntamento con il Mercatino dell’usato e del riciclo raddoppia sulla scia dell’apprezzato e ormai tradizionale appuntamento domenicale di piazza Ramelli.

La Giunta comunale ha infatti approvato ufficialmente la proposta avanzata dall’Associazione “M.U.R. – Mercatini dell’Usato e del Riciclo”, concedendo il via libera a una fase sperimentale che proseguirà fino alla fine dell’anno.

Il nuovo mercato vedrà la partecipazione di circa 20 operatori specializzati, pronti a offrire ai cittadini una selezione accurata di oggetti unici e di qualità.

L’obiettivo principale dell’attività è sensibilizzare la comunità verso stili di vita più sostenibili, promuovendo attivamente la cultura del riuso e del riciclo in contrapposizione alla logica dell’usa e getta. Valorizzare la tutela dell’ambiente e sostenere la transizione verso cicli produttivi virtuosi sono i pilastri di questo progetto. Il mercatino si concentrerà infatti su oggettistica e collezionismo, con articoli per la casa, modernariato, libri e piccoli pezzi di storia. Poi accessori vintage, come borse, pelletteria e complementi moda affini (ad esclusione di abbigliamento e calzature). Infine spazio anche alla mobilità green d’epoca, con l’ammissione di vendita di biciclette vintage e d’officina, perfette per gli amanti del restauro e delle due ruote classiche.

Oltre al valore ecologico, la manifestazione rappresenta un’importante operazione di marketing territoriale, valorizzando un’area meno centrale della città, e creando un punto di aggregazione sociale per le famiglie e per tutti i residenti. L’afflusso di visitatori e curiosi poi genererà un positivo indotto economico, portando benefici concreti e nuova visibilità alle attività commerciali di vicinato e ai negozi presenti nella zona.

L’importanza del progetto è sottolineata dal vice sindaco con delega al Commercio, Giuseppe Berlino: “Abbiamo accolto la proposta dell’associazione M.U.R., che di fatto raddoppia l’appuntamento cittadino con il vintage e l’usato di qualità. Dopo l’esperienza positiva di piazza Ramelli, dal prossimo sabato il tradizionale Mercatino dell’usato e del Riciclo sarà presente anche in piazza Italia. Si tratta di un’ottima occasione per animare e valorizzare un’altra zona del nostro territorio, meno centrale rispetto alle aree limitrofe e a piazza Gramsci, ma altrettanto importante per la nostra comunità“.