22 marzo 2024 – Un workshop di approfondimento sul tema dell’abitare. Appuntamento mercoledì 27 marzo dalle ore 8.45 presso l’Auditorium del Pertini in piazza Confalonieri, 3. Un’occasione di confronto sui dati in possesso dell’Osservatorio di Ambito dal titolo “Mercato immobiliare, mercato degli affitti e misure di sostegno per fronteggiare la vulnerabilità abitativa nei comuni di Ambito”, promosso dall’ufficio di piano di Cinisello Balsamo.

Il workshop all’Auditorium del Pertini vuole essere anche opportunità di conoscenza delle tendenze del mercato immobiliare e delle locazioni sul territorio di ambito che comprende i comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino.

Particolare attenzione sarà rivolta alle nuove fragilità abitative e alle politiche di sostegno necessarie per fronteggiare la carenza degli alloggi, l’incremento dei canoni di affitto e la crescente difficoltà di accesso ai mutui.

L’Osservatorio, dopo i Report del 2021 e 2022, si appresta a rendere noti i dati relativi al 2023.

“I Comuni hanno rafforzato i propri strumenti di conoscenza, facendosi sempre più promotori di iniziative che affrontino il disagio e l’emergenza abitativa in modo innovativo, attraverso il coinvolgimento dei diversi attori che determinano le condizioni di mercato; l’obiettivo primario è quello di intercettare i disagi prima che diventino emergenziali e cronici”. ha commentato l’assessore al Welfare e Centralità della persona, Politiche abitative, Famiglia Riccardo Visentin.

Il workshop, ad ingresso libero e gratuito, si rivolge in particolar modo alle cooperative edificatrici, al terzo settore, alle agenzie immobiliari e agli operatori che in questo territorio si occupano direttamente o indirettamente del tema abitare.