Moulin Rouge! Il musical arriva per la prima volta a Milano

Milano si prepara ad accogliere per la prima volta Moulin Rouge! Il Musical, il kolossal diretto da Massimo Romeo Piparo che, dal prossimo sabato 14 novembre, debutterà nella spettacolare cornice del Sistina Chapiteau, l’imponente struttura teatrale allestita a Sesto San Giovanni.

Per Milano si tratta di un debutto molto atteso con uno degli spettacoli musicali più acclamati della scena internazionale: un titolo leggendario, prodotto su licenza della casa produttrice australiana Global Creatures, che ha già conquistato il pubblico di Roma nella passata Stagione con 19 settimane consecutive di programmazione. Tratto dall’omonimo film di Baz Luhrmann, Moulin Rouge! Il Musical restituisce tutta la forza di una storia d’amore travolgente, tra passioni, sogni e atmosfere del celebre cabaret parigino: un vero e proprio tableau vivant in cui musica, danza, arte si fondono in un’esperienza immersiva.

Massimo Romeo Piparo firma la regia e la traduzione italiana dei dialoghi, mantenendo in lingua originale gran parte delle celebri canzoni della colonna sonora, eseguite interamente dal vivo dall’Orchestra. Protagonista nel ruolo di Satine, la stella indiscussa del Moulin Rouge, è Serena Autieri, una delle voci più belle e iconiche del teatro musicale italiano: carisma, eleganza, raffinatezza, phisyque du role perfetto per dare vita a questo personaggio seducente e magnetico.

Al suo fianco, nel ruolo di Christian, il giovane scrittore innamorato di Satine, Luca Gaudiano, già apprezzato nelle produzioni dirette da Piparo per la sua voce potente e riconoscibile, e l’intensità scenica. Con loro, un cast di oltre 30 artisti, chiamati a dare vita a una delle storie più travolgenti del teatro musicale: Emiliano Geppetti veste i panni di Harold Zidler, il carismatico e istrionico impresario del Moulin Rouge; Gilles Rocca interpreta Santiago, il sensuale e seducente ballerino di tango; Mattia Braghero è il ricco Duca di Monroth, cinico e spietato contendente del cuore di Satine; Daniele Derogatis interpreta Henri de Toulouse-Lautrec, il geniale e visionario pittore bohémien.

Completano il cast Elga Martino (Ninì), Sabrina Ottonello (Arabia), Gloria Enchill (La Chocolat), Raffaele Rudilosso (Baby Doll) e uno straordinario ensemble di performers. Con Moulin Rouge! Il Musical, Milano si prepara ad accogliere un’esperienza teatrale di respiro internazionale: un imponente allestimento che si sviluppa su un palcoscenico di oltre 30 metri di larghezza e 20 di profondità, articolato in tre grandi ambientazioni racchiuse da spettacolari cornici dorate; due pedane girevoli concentriche consentono una continua trasformazione degli ambienti, mentre ben 90 chilometri di fili luminosi avvolgono la scena in un suggestivo gioco di luci e colori.

Lo spettacolo prende vita attraverso una travolgente colonna sonora, oltre 70 celebri hit con i successi senza tempo di icone come David Bowie, Lady Gaga, Queen, Elton John, Rihanna, Madonna e molti altri, interpretati dalla grande Orchestra dal vivo con la direzione musicale di Emanuele Friello. Le scenografie, curate da Teresa Caruso, immergeranno il pubblico nell’opulenza bohémien della Belle Époque, tra velluti rossi, luci soffuse e ambientazioni oniriche.

Ad esaltare il carattere dei personaggi e rendere ogni quadro visivamente iconico, tra nastri, corsetti, piume e richiami rétro, sono i costumi di Cecilia Betona. Le coreografie firmate dall’inglese Billy Mitchell fondono energia, sensualità e ritmo in numeri corali di grande impatto.

Infine, a dare forma all’atmosfera visiva dello spettacolo è il disegno luci di Daniele Ceprani, mentre il disegno fonico è di Stefano Gorini. Un impegno produttivo e artistico di grande portata, affrontato con l’obiettivo di restituire tutta la forza e il fascino delle acclamate versioni di Broadway e del West End londinese.

Verità, Bellezza, Libertà, Amore

Sono questi i quattro ideali della filosofia bohémien che attraversano il grande racconto di Moulin Rouge! Il Musical, vincitore di dieci Tony Awards®, tra cui il prestigioso riconoscimento come Miglior Musical. Al centro della storia, l’amore struggente tra Satine, stella dell’iconico Moulin Rouge, e Christian, giovane artista americano arrivato a Parigi per inseguire la propria vocazione. Un sentimento travolgente e impossibile, ostacolato dal potere e dal denaro.