Pavia, Giugno 2023 – 2 ghiotte occasioni per il ponte del 2 Giugno: l’appuntamento, per golosi, foodies e aficionados della gita fuori porta, sarà con il MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa e le sue eccellenze “in viaggio”. Venerdì 2 Giugno il MEC andrà in trasferta a Morimondo (Mi), borgo slow alle porte di Milano e meta ideale a corto raggio che permette di scoprire la storia e l’architettura di una delle più belle abbazie romaniche d’Europa.

Decine i produttori ed espositori che animeranno la Corte dei Cistercensi offrendo in degustazione a golosi e turisti prodotti tutti a filiera corta quali riso del Pavese, salame di Varzi, formaggi e salumi dell’Oltrepò, dolci come le offelle di Parona, praline e pasticceria secca, grappe e birra artigianale. Ed ancora miele, vini, salumi di suino e d’oca, pasta fresca, confetture, distillati, olio. Nel ricco catalogo del MEC anche semi rurali, antichi e rari in agricoltura bio-rigenerativa, senza l’uso di prodotti chimici; prodotti rifermentati, kefir, fermenti probiotici. Tra i banchi del mercato anche prodotti di bellezza, creme e saponi naturali e nutrienti per la pelle.

Meteo permettendo, Morimondo è facilmente raggiungibile anche in bicicletta, oltre che in auto e con il treno.

A Morimondo l’occasione per nutrire non solo il corpo ma anche lo spirito: anche a giugno ci sarà la possibilità di visitare il complesso monastico con accompagnamento di operatori, solo su prenotazione (info e prenotazioni scrivendo a fondazione@abbaziamorimondo.it o chiamandolo 02 9496 1919). Venerdì 2 giugno le visite guidate verranno effettuate alle 11:00, alle 15:30 e alle 16:30.

Domenica 4 Giugno, squadra vincente non si cambia: il MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa giocherà in casa a Certosa di Pavia, nell’area antistante il monastero. A partire dalle 10, sapori genuini in scena con i produttori e le loro eccellenze a chilometro vero, dall’antipasto al dolce, vini DOC e distillati compresi.