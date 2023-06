Arriva al cinema dal 29 Giugno Monte Verità di Stefan Jäger dopo essere stato presentato al 74° Festival di Locarno e al TFI Torino Film Industry nell’ambito del 40° TFF. A Milano sarà in programmazione all’Anteo Spazio Cinema, al Centrale e al Beltrade.

Monte Verità racconta una storia di emancipazione femminile ambientata in uno dei luoghi più interessanti della Svizzera degli inizi del 900: Il Monte Verità. Una vera colonia utopica e fucina di idee. Un luogo frequentato da intellettuali e artisti non convenzionali che venivano da tutto il mondo per scoprire l’importanza della natura e l’armonia dell’uomo con essa. Una delle prime comunità di vegetariani e nudisti del secolo scorso che ispirò il movimento degli hippies negli anni ’60.

Nel film Hanna Leitner, affiancata da protagonisti reali come Hermann Hesse, Otto Gross, Isadora Duncan e molti altri, è in fuga dal suo ruolo di moglie e madre borghese nel quale si sente relegata. Decide di lasciare Vienna e la sua famiglia per raggiungere la comunità che ad Ascona, in Svizzera, si riunisce sul monte Monescia ribattezzato Monte Verità. In questo luogo di libertà, abitato da artisti e gente di ogni provenienza, alla ricerca di una vera espressione delle proprie inclinazioni, Hanna, riuscirà a dare spazio alla sua passione per la fotografia che il marito aveva sempre osteggiato.

A interpretare la protagonista la viennese Maresi Riegner, con lei nel cast, Hannah Herzsprung, Max Hubacher, e Joel Basman, nel ruolo di Hermann Hesse.

Monte Verità è una coproduzione tra Svizzera, Austria e Germania, realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, con il patrocinio del Comune di Cannobio e con la collaborazione di Gestione Navigazione Lago Maggiore e distribuito in Italia da Corrado Azzollini per Draka Distribution.

