Dal Comune un sostegno alla fragilità con la consegna dei pasti a domicilio

4 agosto 2023 – La Giunta comunale ha deciso all’unanimità di istituire, tra i servizi comunali attivi per il sostegno della domiciliarità della popolazione fragile, quello di consegna dei pasti a domicilio a partire dal 31 luglio 2023. Il servizio era già stato istituito in passato, a seguito di valutazione del numero di richieste giunte al Servizio Sociale comunale. L’Amministrazione ha così previsto una collaborazione di soggetti del Terzo settore che erogherà il servizio per un massimo di 50 pasti giornalieri.

L’iniziativa riguarda anziani non completamente autonomi o autosufficienti e i soggetti infra65enni invalidi che potranno vedersi recapitare a casa il pasto, dal lunedì al venerdì, escluse le festività al costo, per il 2023, di € 8,58 a pasto. Ci saranno poi dei pasti gratuiti per coloro che sono in carico ai Servizi Sociali comunali o specialistici territoriali con progetti di sostegno alla domiciliarità o in situazione di disagio socio-economico.

“All’inizio di questo nuovo mandato, abbiamo approvato un’iniziativa significativa che guarda ai fragili, anziani e non. Un grazie speciale alle realtà del Terzo settore che ci supportano e con noi condividono lo scopo di iniziative come questa. Da aggiungiamo un piccolo tassello di solidarietà”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Si tratta di una sperimentazione importante che vede, ancora una volta, il Comune unire le forze con gli enti del Terzo settore presenti e attivi sul territorio. Una collaborazione significativa che ci consente di soddisfare i bisogni della popolazione fragile che vive a Cinisello Balsamo”. Così ha commentato l’iniziativa l’assessore al Welfare e Centralità della Persona, Riccardo Visentin che aggiunge: “La rete è fondamentale per andare incontro e rispondere ai diversi bisogni che ci sono nella nostra città. Vogliamo continuare ad essere vicini ai nostri cittadini più fragili e che hanno bisogno di aiuto”.