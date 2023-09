Truffe? No grazie

Difendersi dalle truffe è possibile.

I truffatori sono ben vestiti, educati, ma soprattutto abili. La migliore arma di difesa è conoscere i loro trucchi e adottare alcune semplici precauzioni.

La tua forza è sapere che non sei sola o solo, ma puoi rivolgerti ai tuoi familiari, alle associazioni degli anziani, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza oltre che alla Polizia locale e al Comune di Milano, che ha persone preparate che sono a disposizione per aiutarti.

Nel Vademecum da scaricare potrai trovare anche i numeri di telefono da comporre in caso di pericolo e per avere informazioni in caso di dubbi e/o paure, o trovare sostegno concreto se sei stato vittima di un reato.

Questo opuscolo, realizzato con chi da anni combatte il fenomeno delle truffe, fornisce una serie di strumenti utili e puntuali per difendersi.

Inoltre ha preso il via un ciclo di incontri nei quartieri, in cui gli agenti di Polizia Locale e Polizia di Stato racconteranno i casi tipici di truffa inscenati ai danni degli anziani e spiegheranno come difendersi.

Ecco i prossimi appuntamenti:

giovedì 14 settembre – ore 15:00 – presso il Cam di Legioni Romane, 54

lunedì 25 settembre – ore 15:00 – presso la Cam di corso di Porta Vigentina, 15

venerdì 26 ottobre – ore 15:30 – presso la Parrocchia Sant’Andrea via Crema, 26

In caso di truffa ai danni di un anziano contatta la linea telefonica dedicata del Comune

tel. 02 8845 6893 attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24