La Galleria degli Artisti ospita dal 30 settembre al 14 ottobre la mostra personale dell’artista milanese Giovanna Pesenti.

Attraverso le opere esposte si ripercorrono tre diversi periodi del suo percorso pittorico, dove protagonista è sempre una linea che costruisce e definisce forme.

Il primo periodo “Personaggi improbabili” è caratterizzato dalla presenza di figure in cui, per una sorta di metamorfosi, umano e animale si fondono e confondono in un incastro di architetture geometriche. I colori sono caldi e dominanti. La tecnica è acrilico su tela.

Nel secondo periodo “Percorsi” le figure svaniscono per lasciare il posto a quelli che potrebbe essere percorsi del pensiero. Linee tracciano sentieri che solcano tele di lino grezzo. I toni dei colori si attenuano, le atmosfere diventano più rarefatte, le geometrie più pulite.

Nel terzo periodo “Grafica”, dove troviamo i lavori più recenti dell’artista, un elemento estrapolato da un progetto reale trova un suo inserimento in una nuova opera, che evade dal lavoro iniziale, per ricercare una nuova architettura fantastica, dove prevale comunque il rigore delle forme. La tecnica è china su carta.

L’inaugurazione si terrà sabato 30 settembre alle ore 17.30 e la mostra si potrà visitare dal lunedì a sabato con orario 10.00 – 12.30 / 16.00 – 19.00.

30 Settembre – 14 Ottobre 2023 Galleria degli Artisti Via Nirone, 1 – 20123 Milano

Note biografiche

Giovanna Pesenti nasce a Milano. Dopo la maturità artistica si laurea in architettura al Politecnico di Milano. Nella sua carriera artistica espone in ambito nazionale ed internazionale, in diverse gallerie private e in spazi pubblici. Ottiene diversi riconoscimenti nell’ambito di premi e concorsi. Partecipa alla 52° Biennale di Venezia. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.