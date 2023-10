A 150 anni dalla morte Milano celebra Alessandro Manzoni (22 maggio 1873) e rende omaggio al grande scrittore, la cui opera, il romanzo ma anche le poesie e le tragedie, è letta e studiata in Italia e fuori d’Italia, mentre I Promessi Sposi continuano a conoscere nuove edizioni critiche, a testimonianza della vitalità di un autore e di un romanzo che sembrano incontrare una inarrestabile fortuna interpretativa.

Manzoni è e sarà al centro di un ampio programma di iniziative che coinvolgeranno numerose realtà culturali della città fino alla fine dell’anno, a partire da Casa del Manzoni, sua abitazione dal 1813, e dal Duomo, due luoghi al centro delle celebrazioni.

Il programma generale è disponibile su YesMilano, in continuo aggiornamento (per proporre nuove iniziative da inserire nel palinsesto si può aderire all’avviso pubblicato sul sito del Comune di Milano).

Segnaliamo di seguito il programma delle nostre biblioteche.

Prossimi eventi

fino al 19 novembre | Biblioteca Sormani – Scalone monumentale

Manzoniana – La fortuna e la critica su Alessandro Manzoni

In mostra i documenti provenienti dai fondi librari e archivistici della biblioteca che testimoniano la grande fortuna che l’opera del Manzoni ebbe nel corso del tempo. Una parte consistente di documenti proviene dall’archivio e dalla biblioteca personale di Giancarlo Vigorelli che, da appassionato ottocentista e presidente del Centro Studi Manzoniani, dedicò allo scrittore una fervida attività di critica e saggistica. Ad essi si accompagnano altri materiali conservati nelle raccolte d’autore del Novecento, quali il fondo Paolo Buzzi e la biblioteca di Eugenio Montale.

OTTOBRE

4 ottobre | Biblioteca Sicilia

Alessandro Manzoni in casa e in famiglia. E l’infinita stesura del suo capolavoro

Alessandro Manzoni acquista la casa di via Morone nel 1813 e l’abita per circa sessant’anni, fino alla morte nel 1873. Il cortile, lo studio, il giardino si presentano ancora oggi nell’assetto originario. Partendo dalla storia dell’edificio, scopriamo la personalità dell’autore dei Promessi Sposi come figlio, marito e padre. Con Giovanna Ferrante.

11 ottobre | Biblioteca Accursio

La storia della colonna infame

Excursus storico a cura di Franco Sanna.

11 ottobre | Biblioteca Valvassori Peroni

Manzoni e la sua Milano

Un’accurata indagine sullo stretto rapporto tra Manzoni e la sua città, con l’intento di restituire l’immagine di un’epoca a cavallo fra Sette e Ottocento. Con Maria Teresa Sillano.

14 ottobre | Biblioteca Niguarda

Alessandro Manzoni e Milano

Maria Teresa Sillano presenta il libro scritto con Luigi Inzaghi “Manzoni e la sua Milano – La città di Don Lisander dal Seicento all’Ottocento” (edizioni Meravigli, 2023), un’accurata indagine sullo stretto rapporto tra Manzoni e la sua città, Milano.

18 ottobre | Biblioteca Sicilia

Storia della colonna infame

Lettura e discussione del saggio che Manzoni pubblicò come appendice storica a I promessi sposi nell’edizione definitiva del 1840. La vicenda narra del processo intentato a Milano contro due presunti untori, ritenuti responsabili del contagio pestilenziale. Modera Pietro Esposito, con il gruppo di lettura #ioleggoMilano.

21 ottobre | Biblioteca Affori

Alessandro Manzoni e Milano

Un’accurata indagine sullo stretto rapporto tra Manzoni e la sua città, con l’intento di restituire l’immagine di un’epoca a cavallo fra Sette e Ottocento. Con Luigi Inzaghi e Maria Teresa Sillano.

25 ottobre | BIblioteca Accursio

Manzoni e Milano

Luigi Inzaghi e Maria Teresa Sillano presentano il volume di Meravigli edizioni.

27 ottobre | Biblioteca Zara

I Promessi Sposi: una storia che parla di noi

Riscopriamo il romanzo di Alessandro Manzoni con Silvia Pellegatta: ci sorprenderà l’attualità della sua voce e forse sentiremo il desiderio di leggerlo o rileggerlo.

NOVEMBRE

10 novembre | Biblioteca Sicilia

Milano e la peste

Conferenza con Gian Luca Margheriti, storico, giornalista e scrittore di numerosi libri dedicati a Milano.

10 novembre | Biblioteca Zara

I Promessi Sposi: una storia che parla di noi

Riscopriamo il romanzo di Alessandro Manzoni con Silvia Pellegatta: ci sorprenderà l’attualità della sua voce e forse sentiremo il desiderio di leggerlo o rileggerlo.

24 novembre | Biblioteca Sicilia

Manzoni e la sua Milano

Un’accurata indagine sullo stretto rapporto tra Manzoni e la sua città, con l’intento di restituire l’immagine di un’epoca a cavallo fra Sette e Ottocento. Con Maria Teresa Sillano. Modera Pietro Esposito.

DICEMBRE

11 dicembre | Biblioteca Sicilia

Lettori e lettrici di romanzi e le scelte di Manzoni per I Promessi Sposi

Incontro con Alberto Cadioli, professore di Letteratura italiana contemporanea all’Università degli Studi di Milano.

Eventi passati

20 aprile | Biblioteca Fra Cristoforo

Dalla Milano dei Promessi Sposi a quella di Alessandro Manzoni. La Milano delle Accademie

Nel 1700, epoca in cui si inaugura a Milano il Teatro alla Scala, la città è sotto il governo austriaco fino all’arrivo di Napoleone. Il ruolo delle Accademie in quel periodo è davvero importante, basti pensare all’Accademia dei Pugni, di cui sono membri Cesare Beccaria e i fratelli Verri, personaggi che ci ricollegano a Manzoni. Con Laura Soubachakis.

5 maggio | Biblioteca Accursio

Curiosità manzoniane

Presentazione della nuova edizione di Curiosità manzoniane, il libro che Paolo Bellezza dedicò ad Alessandro Manzoni. L’opera fa conoscere aspetti meno noti del grande scrittore: pregi, passioni, difetti e pensieri di Manzoni uomo e di Manzoni artista, rivelando ciò che i contemporanei pensavano di lui. Con Elena D’Incerti e Franco Sanna.

6 maggio | Cimitero Monumentale

Omaggio ad Alessandro Manzoni

Musica con lettura di pagine manzoniane. A cura della Civica Orchestra di Fiati di Milano con i volontari del Patto di Milano per la lettura.

18 maggio | Biblioteca Fra Cristoforo

Dalla Milano dei Promessi Sposi a quella di Alessandro Manzoni. La Milano di Alessandro Manzoni

Nel 1800 Milano vive una grande trasformazione di cui Manzoni è stato un importante testimone. È un periodo denso di avvenimenti, dalla caduta del governo francese alla Restaurazione austriaca, dalle Cinque Giornate all’Unità d’Italia. Con Laura Soubachakis.

27 maggio | Biblioteca Fra Cristoforo

A spasso con Manzoni

Lettura itinerante de I Promessi sposi nel quartiere Torretta, dove tutte le vie sono intestate al romanzo manzoniano e ai suoi personaggi, compresa la biblioteca Fra Cristoforo. Si parte dalla biblioteca e, percorrendo le vie del quartiere, Carlo Marchesi leggerà i brani relativi al personaggio a cui la via è dedicata.

6 luglio | Biblioteca Chiesa Rossa

La giustizia ingiusta

Intervento di Andrea Marino, dottore di ricerca in storia contemporanea.

Modera Giuseppe Deiana, presidente dell’Associazione Centro Comunitario Puecher di Milano.

13 – 23 settembre | Biblioteca Sormani

Manzoni in corte

Ciclo di letture, presentazioni e incontri d’autore per far conoscere aspetti inediti o poco noti della vita e delle opere del grande scrittore. Con Marcello Fois (Renzo, Lucia e io), Marina Marazza (Le due mogli di Manzoni), Pierantonio Frare e Alessandro Zaccuri (La vita di Manzoni attraverso le sue lettere), Annalisa Strada (Manzoni era un figo), Eleonora Mazzoni (Il cuore è un guazzabuglio. Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni) e Dramatrà che condurrà un reader’s corner aperto al pubblico dei lettori.

Fonte: Sistema Bibliotecario di Milano