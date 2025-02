“Un’offerta culturale corposa, ricca, in grado di soddisfare le aspettative di un pubblico variegato. Una proposta che sa valorizzare le eccellenze del nostro territorio con una visione al futuro della città. Questa Amministrazione è in grado di soddisfare ogni tipo di pubblico con eventi culturali di caratura sovracomunale e nazionale. Siamo fieri di essere un punto di riferimento per tutti”, queste le parole dell’assessore alla Cultura e Identità, Politiche Giovanili, Ufficio Europa Daniela Maggi.

Villa Ghirlanda Silva si conferma polo culturale di valenza sovracomunale, prestigiosa sede di incontri, convegni e visite guidate per la valorizzazione del nostro patrimonio. Qui ha sede anche il Mufoco, per il quale si conferma il contributo di 200mila euro, che si appresta a diventare museo di rilevanza nazionale grazie alla partecipazione del Ministero della Cultura.

Numerose le attività convegnistiche e gli incontri organizzati anche in collaborazione con le preziose realtà associative del nostro territorio, segno di una importante sinergia e rete che alimenta la città, così come i progetti educativi rivolti alle scuole sulla storia e l’identità locale con un sostegno complessivo di 75mila euro.

Garantite anche le storiche collaborazioni con la Filarmonica Paganelli e il Coro CAI mentre si intensifica la collaborazione con il Cineteatro Pax al fine di allargare e valorizzare la proposta culturale per un totale di 50mila euro.

L’impegno profuso nella valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio comunale riceverà ulteriore impulso grazie a un progetto di promozione di Cinisello Balsamo Città Turistica che prevede itinerari tra luoghi e monumenti significativi segnalati con apposita cartellonistica e illustrati in materiali e video promozionali.

La Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra conferma la sua qualificata proposta che ora vanta la collaborazione con la Fondazione Milano civica scuola di musica Claudio Abbado, grazie alla quale le certificazioni rilasciate saranno valide come ‘seconda prova’ teorica per l’ammissione ai corsi di strumento e canto della scuola milanese che è autorizzata dal Ministero a rilasciare diplomi equiparati a percorsi di laurea specialistica. Per la Scuola 250mila euro.

Gli investimenti sulla cultura continuano con l’apertura anche il martedì mattina, dal 4 marzo, del Pertini, per andare incontro a una sempre più elevata richiesta di fruizione degli spazi. Il bando Book your place, con 200mila euro, oltre ad attività formative, educative e didattiche all’interno de Il Pertini, prevede l’ampliamento dell’area gaming con nuovi arredi e consolle. Per l’Auditorium Falcone e Borsellino 140mila euro serviranno per interventi di rinnovamento e sostituzione delle sedute.

Con il progetto Più che un libro! La comunità che legge e un totale di 25mila euro, oltre a una serie di iniziative di promozione alla lettura, ci saranno azioni mirate per anziani e soggetti disabili come presentazioni di libri per non udenti nella lingua dei segni a favore di una maggiore inclusività.

Sul versante Politiche Giovanili, il nostro Comune continua a confermarsi importante punto di riferimento. Il progetto Start Up Your Ciny ha avviato corsi di formazione per creazione di imprese culturali creative e corsi di public speaking. Un’azione che si inserisce nella più ampia strategia di sviluppo di competenze chiave per l’apprendimento permanente e centrali per l’inserimento lavorativo promosse attraverso il Servizio Civile Universale e la Leva Civica Regionale, oltre a tirocini mirati in settori specifici. Poi prende forma il nuovo osservatorio delle politiche per i giovani anche grazie alla partecipazione al progetto europeo Youth Monitor che insieme ad altri 5 partner europei ha sviluppato una metodologia di analisi dei bisogni dei giovani e le possibili strategie di azione. In totale circa 100mila euro.

In aggiunta, aumentano le occasioni di mobilità internazionale per i giovani con offerte di scambi internazionali a breve e lungo termine. Accento poi sull’informazione e orientamento con l’apertura al Pertini di un corner Eurodesk nell’area gaming per incontrare direttamente i giovani.

“Mi preme sottolineare la lungimiranza di questa Amministrazione nell’aver voluto istituire l’Ufficio Europa, bandi e fundraising” – conclude l’assessore Maggi – “strumento fondamentale per intercettare risorse europee, nazionali e regionali che ci hanno già consentito di raggiungere importanti e innovativi risultati non solo economici ma anche di innovazione e visibilità dell’Ente a livello nazionale ed europeo”.