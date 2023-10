Nuove Regole per la Movida a Melzo, Lazzaretto e Porta Venezia/Oberdan per bilanciare il bivertimento e la tranquillità.

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre, entreranno in vigore le nuove regole sulla movida nelle aree di Melzo, Lazzaretto e Porta Venezia/Oberdan, stabilite dall’ordinanza emanata oggi dall’Amministrazione comunale. Queste norme mirano a preservare la serenità e il riposo dei residenti, garantendo al contempo l’accesso allo spazio pubblico per tutti i cittadini.

Una delle principali restrizioni introdotte è il divieto di vendere e somministrare alimenti e bevande, sia alcoliche che analcoliche, per asporto dalle 01:30 alle 06:00 nelle notti da venerdì a sabato e da sabato a domenica, e dalle 00:00 alle 06:00 nei giorni feriali. Questa limitazione coinvolgerà tutti i tipi di esercizi pubblici, dai locali notturni alle attività commerciali e ai distributori automatici. Inoltre, sarà vietato posizionare attività di vendita ambulante dalle 18:00 alle 06:00.

Marco Granelli, assessore alla Sicurezza, e Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico, sottolineano l’importanza di regole chiare che non ostacolino il divertimento e le attività imprenditoriali. L’obiettivo è garantire il riposo dei residenti e la fruizione di uno spazio pubblico di qualità in sicurezza, consentendo il passaggio delle ambulanze e facilitando i controlli delle forze dell’ordine per prevenire reati in queste aree affollate.

Granelli e Cappello enfatizzano l’importanza di trovare un equilibrio tra la movida notturna e le esigenze dei residenti. Affermano che il dialogo sarà un elemento chiave nel processo di attuazione delle nuove regole, con il costante monitoraggio da parte della Polizia locale e la collaborazione delle forze dell’ordine per garantirne l’efficacia.

L’ordinanza rappresenta una tappa di un più ampio percorso avviato il 30 giugno scorso per la gestione della movida in tutta la città. Questo cammino comprende la creazione di un regolamento per disciplinare la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, nonché l’aggiornamento del regolamento di Polizia urbana, che saranno presentati al Consiglio comunale all’inizio del 2024.

In situazioni particolarmente critiche, come quelle nelle vicinanze di via Melzo, via Lazzaretto e piazza Oberdan, l’Amministrazione ha deciso di adottare provvedimenti immediati, ascoltando le opinioni delle commissioni consiliari competenti, del Consiglio comunale, del Municipio 3, degli stakeholder, dei rappresentanti degli esercizi pubblici e commerciali, e del territorio.

Per chi non rispetta le nuove regole, saranno previste sanzioni pecuniarie e, in base alla normativa comunale e nazionale, la sospensione temporanea dell’utilizzo dei dehors, nonché, in caso di reiterazione, la sospensione dell’attività commerciale.