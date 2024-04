Via all’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni cittadine

5 aprile 2024 – Due nuovi ingressi nell’albo delle associazioni operanti sul territorio. L’elenco delle realtà senza fini di lucro si arricchisce arrivando così a quota 135.

Un ulteriore segnale dell’attenzione di questa Amministrazione che ha inserito, tra gli obiettivi strategici (DUP, PEG e PIAO), proprio le attività di collaborazione e relazione con Associazioni ed Enti attivi in ambito civile, sociale, educativo, culturale, ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico-territoriale, sportivo, ricreativo.

Non solo, il Comune di Cinisello Balsamo riconosce, valorizza e favorisce le libere forme associative e l’azione di Enti ed Istituzioni pubbliche e private che operano senza finalità di lucro sul territorio per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina. L’iscrizione all’Albo delle Associazioni consente, inoltre, anche di godere di benefici finanziari e vantaggi economici, oltre ad essere un registro attraverso il quale avviare con il Comune accordi per servizi e collaborazioni.

“Le Associazioni sono pilastri nella nostra Comunità cittadina e svolgono un ruolo fondamentale – ha dichiarato l’assessore al Welfare e Terzo Settore Riccardo Visentin -. L’attenzione di questa Amministrazione per il mondo dell’associazionismo è costante. E l’approvazione di questa ultima delibera ne è l’esempio. Siamo attenti, vicini e pronti a sostenere quelle realtà attive e operanti sul territorio. Da parte nostra c’è la volontà concreta di essere a sostegno del mondo delle associazioni e delle attività svolte quotidianamente nei vari ambiti: dalle fragilità alle disabilità, dalla socialità alla solidarietà, dallo sport alla cultura”.

Comune di Cinisello Balsamo