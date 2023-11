“APProposito d’amore” – Incontri sorprendenti nell’era del dating online è il romanzo che segna il debutto letterario di Antonio Tortolano. Il giornalista cassinate, che da anni collabora con Il Messaggero e lavora tra scouting e casting nei talent show televisivi, propone subito un tema caldo e attuale, molto vissuto soprattutto nelle grandi città.

Un ottimo amante o un pessimo fidanzato? Dietro questo dilemma c’è la storia di Nando, un ragazzo di provincia alla costante ricerca del grande amore che inciampa in storie bizzarre, coincidenze assurde, equivoci, momenti gioiosi e amari. Nando è un grande frequentatore di chat di incontri e l’altalena di emozioni lo porta a sperimentare costantemente relazioni umane, uscendone a volte “vincitore”, altre “sconfitto”. Ne viene fuori un intreccio di legami virtuali e reali, per i più intrepidi un manuale del dating online, da prendere alla leggera ma neanche troppo.

Il romanzo è pubblicato da De Ferrari, storica casa editrice genovese che quest’anno festeggia i suoi primi 50 anni di attività. Con “APProposito d’amore” Tortolano riesce a intercettare una fascia di pubblico ampia, che va dai 20 ai 55 anni, con particolare attenzione sul target 30-45.

“Nando – racconta Antonio Tortolano – insegue costantemente l’amore ma con il passare del tempo e a forza di sperimentare le dating app si rende conto di quanto sia difficile fermarsi a conoscere realmente una persona. Di come sia impresa ardua arrivare a un terzo appuntamento senza dover cambiare interlocutore. In pochi si mettono davvero in gioco rinunciando a quella indipendenza e libertà a cui ormai sono abituati. E così passano gli anni e i treni persi e le occasioni sprecate non si contano più. Inevitabile che con le dating app il raggiungimento dell’obiettivo passi per disavventure varie, incontri divertenti, momenti grotteschi e altri surreali. Un vero e proprio spaccato della società che mi sono entusiasmato a raccontare attraverso il personaggio di Nando, dalla sua adolescenza fino ai 40 anni di età. Nel libro sono presenti un po’ tutti i sentimenti e le storie sono un crescendo di emozioni, dalle più superficiali fino a quelle che toccano il cuore e in cui si possono identificare un po’ tutti”.

Inevitabile pensare a un libro autobiografico, quando si è di fronte a dei racconti così dettagliati. “Ogni autore – continua Tortolano – che decide di pubblicare un romanzo ci mette del suo, qualcosa della sua vita. Ma le luci della ribalta sono tutte per Nando, che non va confuso con chi il libro lo ha scritto e che comunque conosce bene l’argomento dating online.”.

La prefazione del libro è curata da Gian Marco Merlo, giornalista e scrittore che ha conosciuto Tortolano una decina di anni fa nella sala stampa di Sanremo e con cui ha instaurato, prima di tutto, un grande rapporto di amicizia.

“APProposito d’amore” non è solo un romanzo, perché regala anche una sorta di manuale sul buon date. Le cose da fare o non fare in chat, come curare il proprio profilo sulle varie app, gli accorgimenti per un primo appuntamento brillante ed efficace. Senza dimenticare che sorridendo e rimanendo se stessi si vince sempre.

L’illustrazione di copertina è stata disegnata da Fraschi, già vignettista di Paolo Villaggio.

“APProposito d’amore” (De Ferrari Edizioni, 13,90 euro) è disponibile nelle migliori librerie italiane e su Amazon Libri.