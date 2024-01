Attivato lo Sportello psicologico “Le parole per dirlo”

Busto Arsizio (Varese) – La scorsa settimana è diventato operativo Sportello psicologico “Le parole per dirlo” per l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio.

La conduzione degli eventi è affidata Psicologa dott.ssa Laura Delle Curti, psicologa clinica e scolastica.

Questo pomeriggio, lunedì 29 gennaio 2024, si è tenuta una riunione in cui la Dirigente Scolastica, prof.ssa Cristina Parisini, ha presentato la psicologa alle famiglie chiarendo la natura, il ruolo e la mission psico-educativa nonché la metodologia dell’intervento dello sportello psicologico, anche alla luce della riservatezza a cui esso si ispira. L’incontro, avvenuto alla presenza anche del personale scolastico tutto, è stato gradito dalle famiglie sia per l’esaustività sia per la possibilità di poter usufruire del servizio così come i loro figli.

Lo sportello psicologico per la scuola bustocca di via Sanzio è un fiore all’occhiello, unitamente a quello pedagogico che sarà attivato tra qualche giorno. Un merito perché questo importante “servizio” sia concreto e utile è da riconoscere alla componente dei genitori che concorrono alla sua istituzione, infatti, dal gennaio 2023 né il Ministero né altri contributi pubblici concorrono ai costi del servizio.

L’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo”, nonostante l’assenza di contributi, diversamente da altre scuole che hanno rinunciato al servizio in assenza di sovvenzioni ministeriali, crede e sostiene fortemente lo sportello psicologico così come quello pedagogico.

Lo Sportello Psicologico, infatti, è una grande opportunità per offrire supporto e benessere all’intera comunità educante (personale scolastico, genitori e alunni). Il servizio offre colloqui individuali e/o di piccolo gruppo ad alunni che lo necessitano, in raccordo con il Team docenti o con il Consiglio di Classe, genitori e personale scolastico interessato.

Già lo scorso 23 gennaio 2024 nelle classi della Scuola Secondaria di primo grado la Psicologa, dott.ssa Laura Delle Curti, ha incontrato gli studenti e ha illustrato il proprio ruolo chiarendo gli ambiti di intervento. I dettagli degli appuntamenti e le altre iniziative, come lo sportello pedagogico e psicologico sono disponibili sul portale istituzionale https://www.tommaseobusto.edu.it/.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Cristina Parisini, ringrazia la Psicologia, gli studenti e le loro famiglie per l’impegno e collaborazione e ancora il personale scolastico tutto.

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni alle classi prime per il prossimo anno scolastico 2024/2025 per la Scuola dell’Infanzia “Bandera”, la Scuola Primaria “Tommaseo” e la Scuola Secondaria di primo grado “Prandina” fino al 10 febbraio 2024.

Per informazioni sulle iscrizioni e sulle iniziative e sulla scuola si rimanda al portale web della scuola (www.tommaseobusto.edu.it), al canale Youtube della scuola, al giornale on line “BTP” e alla pagina social https://www.facebook.com/icnicolotommaseobusto. Per informazioni in presenza l’Istituto Comprensivo «Nicolò Tommaseo» è in Via R. Sanzio 9 a Busto Arsizio, per appuntamenti telefonare 0331 631350 o scrivere a vaic85500d@istruzione.it.