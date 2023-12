Doppietta di appuntamenti per il MEC-Mercatino Enogastronomico che sarà in trasferta a Morimondo venerdì 8 e domenica 10 Dicembre: eccellenze enogastronomiche in vetrina, idee regalo e concerti in Abbazia

Mercatino Enogastronomico della Certosa a Morimondo

8 e 10 Dicembre 2023 – A partire dalle 9. Corte dei Cistercensi, Morimondo (Milano)

Ingresso libero, per informazioni Associazione Arca di Noé 347 7264448

In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata

Pavia, Dicembre 2023 – Sulla strada delle Abbazie: a Dicembre il Mercatino Enogastronomico fa il bis di appuntamenti in quel di Morimondo: venerdì 8 e domenica 10 Dicembre eccellenze enogastronomiche e idee regalo in quel della Corte dei Cistercensi vestita dei luci e dei colori del Natale. A partire dalle 9 prelibatezze a chilometro vero per regalarsi genuinità e bontà in vista della festa più attesa dell’anno.

Nel catalogo del gusto firmato MEC il riso del Pavese, il salame di Varzi, formaggi e salumi dell’Oltrepò, le dolci e croccanti offelle di Parona, vini doc e docg, birra artigianale. Ed ancora: miele, confetture, distillati, olio, pane e prodotti da forno, pasta fresca, salumi d’oca. Prodotti tipici e genuini per idee regalo golose e per creare ricchi cesti natalizi.

Morimondo, borgo slow e bandiera arancione dei borghi più belli d’Italia facilmente raggiungibile da Milano in auto, treno e bicicletta, coniuga prelibatezze e sorprese da mettere sotto l’albero con storia e bellezza in un luogo dove arte, spiritualità e cultura si fondono: una metà ideale per una gita fuori porta all’insegna di cultura, bellezza e golosità. Non mancherà la possibilità di fare visite guidate alla scoperta dell’Abbazia: visite guidate all’intero complesso monastico venerdì 8 e domenica 10 Dicembre alle 11 e alle 15 su prenotazione e scrivendo a fondazione@abbaziamorimondo.it. Venerdì 8 sono previste anche visite al chiostro (sempre previa prenotazione) alle 11,30 e alle 15.

E ancora musica nella suggestiva cornice della chiesa abbaziale di Morimondo: venerdì 8 dicembre alle 15,30 il DuoIncontra formato da Camilla Patria (violoncello) e Tommaso Fiorini (contrabbasso) si esibiranno in Luci e Ombre. L’accesso è consentito fino ad esaurimento posti: l’ingresso è a offerta in favore dei restauri del complesso cistercense.

Morimondo è facilmente raggiungibile in auto, in treno ed in bicicletta.