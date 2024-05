L’Istituto Comprensivo Statale “25 Aprile” di Cormano organizza, in collaborazione con l’Associazione di volontariato Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati”, due giornate di colletta alimentare il 27 Maggio e il 4 Giugno 2024.

In queste due date, studenti, insegnanti e genitori saranno coinvolti nelle attività di fine anno scolastico e sarà possibile consegnare diversi alimenti, riso, pasta, farina, passata di pomodoro, zucchero e olio.

Questa sinergia tra scuola e mondo del volontariato è stata possibile grazie alla collaborazione della Dirigente, prof.ssa Nunzia Galdi, e dei docenti del Comprensivo che hanno accolto favorevolmente la proposta del banco alimentare.

L’obiettivo dell’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione civica avviato già da qualche anno dall’Istituto e ha lo scopo di alleggerire la povertà presente sul territorio e di favorire la lotta agli sprechi alimentari attraverso la salvaguardia dell’ambiente.

Solo nel 2023 sono state recuperate quasi 120 mila tonnellate di cibo per un totale di circa due milioni di persone aiutate in tutta la regione Lombardia.

Come dichiara la Dirigente Galdi, “Quest’anno siamo riusciti in un lavoro unitario, sono pienamente soddisfatta dei risultati raggiunti dalla nostra scuola e dal grado di partecipazione delle famiglie alla nostra proposta educativa. Le attività promosse nell’ambito del banco alimentare hanno come obiettivo la valorizzazione dell’educazione interculturale, la pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, valori che la nostra scuola intende perseguire per la maturazione integrale della persona. Il mio impegno è operare responsabilmente per fare in modo che tutti i nostri alunni possano avere un corretto stile di vita”.