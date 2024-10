Lavori Metrotranvia 7, dal 10 ottobre chiuso tratto di via Padova da Cascina Gobba in direzione nord

Milano, 9 ottobre 2024 – Per consentire il completamento del sovrappasso di immissione in Tangenziale Est direzione nord, all’altezza di Cascina Gobba, dalle ore 10 di giovedì 10 ottobre fino alle ore 22 di domenica 17 novembre, verrà interdetta al traffico veicolare la corsia di via Padova in direzione nord, dalla fermata M2 di Cascina Gobba verso il Quartiere Adriano.

La chiusura si rende necessaria per consentire l’intervento in sicurezza delle maestranze che stanno realizzando l’impalcato del ponte, nell’ambito della realizzazione del nuovo tratto della Tranvia 7 finanziato con fondi PNRR.

Il percorso alternativo per raggiungere via Padova e il Quartiere Adriano dalla Fermata M2 di Cascina Gobba sarà quello da via Rizzoli verso via Carnia. Il passaggio pedonale sarà invece sempre consentito.

Questo tratto della metrotranvia collegherà il quartiere Adriano con la fermata della M2 a Cascina Gobba: l’intervento prevede la realizzazione di un percorso di circa 1,3 km con tre fermate, una passarella di collegamento, a scavalco del Lambro, con la fermata della metropolitana e una ciclabile che affiancherà la metrotranvia. A ciò si aggiunge un tratto di strada, realizzato con fondi comunali, di circa un chilometro che connetterà la rotonda in uscita dalla Tangenziale est con via San Mamete.

Cs e ph Comune di Milano