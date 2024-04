Curiosando, mercatino benefico dedicato alla raccolta fondi

“Curiosando”, il mercatino solidale organizzato ogni primavera dai Frati Minori Cappuccini di Santa Maria alla Fonte a Milano, più conosciuta come ‘Chiesina rossa’, sul Naviglio Pavese, quest’anno si spera possa portare i fondi necessari per il restauro del portone d’ingresso del prezioso edificio, uno dei monumenti più antichi della città ancora e sempre più frequentato da fedeli, cittadini e turisti grazie alla manutenzione assicurata dal ‘Comitato di cittadini volontari Chiesa Rossa’ con i Frati guidati da Fra Mauro Miselli.

“L’inverno scorso, grazie alle offerte, abbiamo potuto collocare il nuovo tabernacolo – spiega Fra Mauro-. Ora l’urgenza è il portone d’ingresso. E’ stato realizzato nel 2003 a completamento del totale restauro del luogo di culto. Non avendo nessun riparo è sottoposto agli agenti atmosferici: caldo, freddo, umidità. Adesso occorre sverniciarlo e riverniciarlo. E’ un portone semplice ma solenne. In legno chiaro e robusto. Periodicamente è necessario questo intervento di manutenzione perché non è possibile metterlo al riparo con una tettoia a causa dei vincoli storici della Chiesina. Il preventivo si aggira sui 5.000 euro e il lavoro dovrà essere eseguito durante la stagione estiva perché le ante dovranno essere smontate. Sentiamo la responsabilità di conservare al meglio il complesso che testimonia la storia di Milano da prima dell’Anno Mille. Non solo. L’edificio si trova addirittura sui resti di una domus romana e di un sacello che sono ancora visibili sotto il pavimento, al suo interno, dove si possono ammirare tante altre opere di valore artistico e storico inestimabile. Non abbiamo sovvenzioni pubbliche quindi contiamo sulla generosità e la fedeltà alle tradizioni dei nostri fedeli”.

Il mercatino si terrà da giovedì 25 aprile a mercoledì 1 maggio e offrirà articoli per la casa, accessori moda (eccetto abiti usati e scarpe), libri, giochi, marmellate dai conventi, delizie a km 0, piantine e proposte floreali (via della Chiesa Rossa 55, Metro Rossa – fermata Abbiategrasso).

Orari da martedì a venerdì dalle 16.00-18.00, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30, domenica dalle 10.15 alle 13 e dalle 16 alle 19.30, 25 aprile e 1 maggio dalle 16 alle 19.30.

Per chi volesse contribuire anche donando oggetti o prodotti da esporre, si potranno portare alla Chiesa da lunedì 22 aprile prendendo accordi con Fra Mauro, cell. 3356810133- misellimauro1@gmail.com

L’attuale Chiesa di S. Maria alla Fonte in Chiesa Rossa risale al X secolo con una lunga storia tra splendore e totale abbandono. Ora completamente restaurata, vive in tutto il suo splendore ed è luogo privilegiato di preghiera.

Dal 2009 sono presenti i Frati Cappuccini con la loro testimonianza di vita evangelica e fraterna.

Orari

Lunedi – Sabato Apertura Chiesa 16:30

Confessioni 16:30 – 18:15 / Santa Messa 18:30

Domenica Apertura Chiesa 9:00

Santa Messa 9:30 – 11:30

Vespri dal lunedì al venerdì dopo la S. Messa

Adorazione Eucaristica giovedì dalle 17:30 alle 18:15