Lo Spazio HUS di Milano inaugura la prima edizione del PREMIOHUS dedicato alle arti visive rivolto agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera; per questa prima edizione, il Premio presenta una selezione di opere realizzate dagli studenti della Scuola di Decorazione.

La Scuola di Decorazione di Brera si caratterizza per un’ampia declinazione delle ricerche condotte attraverso una progettualità caratterizzata dalla combinazione e dal confronto tra diversi medium espressivi: dalla centralità delle tecniche antiche alla dimensione concettuale dell’arte, alle sperimentazioni condotte sulla luce, per giungere alla frequentazione dello spazio inteso sia nella dimensione pubblica sia in quella privata.

Ogni singola opera si qualifica attraverso la conoscenza verificata ora delle diverse discipline tradizionali, ora interpretando i nuovi linguaggi della figurazione, inserendosi nei processi e nelle tendenze della sperimentazione linguistica visiva, ma anche includendo la cultura della pittura analitica.

Le variabili dell’arte sono perfettamente rappresentate e sono il frutto delle specificità dei diversi metodi didattici e delle linee di pensiero operativo condotte all’interno di ciascun laboratorio lungo i corsi accademici del triennio e del biennio di specializzazione.

La mostra presenta una prima selezione di dieci lavori all’interno dei quali una Giuria composta di personalità attive nel sistema dell’arte e della cultura nella città di Milano individuerà il vincitore, cui sarà dedicata un’esposizione personale; l’opera dell’artista vincitore sarà acquisita da HUS ed entrerà a far parte della Collezione HUS per l’Arte contemporanea. La Giuria individuerà l’opera in grado di tradurre le potenzialità della decorazione contemporanea intesa nelle sue variabili estetiche in rapporto alle sue molteplici relazioni con lo spazio.

La sede espositiva, da anni operativa nel mondo dell’arte e del design, si colloca in prossimità della Mediateca Santa Teresa di Milano all’interno della quale la stessa Scuola di Decorazione realizzerà un progetto unico d’intervento site specific nel corso dell’anno accademico 2023-2024.

Inaugurazione mercoledì 17 gennaio 2024 ore 18.30

Milano – Spazio HUS via San Fermo, 19 – Brera

17 gennaio – 5 febbraio 2024

Ingresso libero