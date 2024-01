Sono in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio 2024 (16:30 – 18:30) gli Open day dei Servizi all’Infanzia del Comune di Milano; un’occasione per far conoscere dal vivo alle famiglie le strutture di Nidi, Sezioni primavera e Scuole dell’Infanzia, nonché l’offerta educativa dedicata a bambine e bambini dai 3 mesi ai 6 anni di età.

L’apertura delle iscrizioni a Nidi, Sezioni Primavera e Scuole dell’Infanzia, per l’anno educativo 2024-2025 sarà, invece, dalle 12:00 del 6 febbraio alle 12:00 del 27 febbraio 2024.

Per approfondimenti:

Nidi d’Infanzia e Sezioni Primavera

Scuola dell’Infanzia