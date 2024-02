Buon Compleanno Villa Ghirlanda! Una call fotografica per rievocare 50 anni di storia

Da cinquant’anni Villa Ghirlanda Silva è il cuore della città di Cinisello Balsamo, la più conosciuta e partecipata delle tre ville storiche locali. Per ripercorrerne la storia e i cambiamenti negli anni, il Comune propone una call fotografica per recuperare attraverso i cittadini fotografie scattate nella Villa o nel suo parco, dalla sua apertura nel 1974 fino al 2000.

Le foto ricevute verranno poi selezionate e le più rappresentative entreranno a far parte della mostra sulla storia della dimora simbolo della città che verrà allestita per celebrare i 50 anni dalla sua apertura e che verrà inaugurata il 1° maggio, in occasione della festa dell’anniversario.

Le fotografie dovranno essere consegnate entro il 29 marzo 2024 presso il banco prestito del Pertini negli orari di apertura, in busta chiusa con nome e cognome del proprietario, mail, numero di telefono e numero delle foto contenute. All’interno della busta riportare il titolo di ogni fotografia e/o cosa rappresenta e l’anno in cui è stata scattata.

Villa Ghirlanda Silva è una villa nobiliare risalente al XVII secolo. Si tratta di una villa di delizia, classica dimora suburbana che i nobili del tempo erano soliti costruire fuori dalla città come veri e propri luoghi di soggiorno e villeggiatura. Il complesso comprende un elegante giardino all’inglese, oggi trasformato in parco cittadino, ed entrambi fanno parte del patrimonio culturale italiano.

“Un importante anniversario per la nostra Villa principale, il cuore della città e degli eventi culturali di Cinisello Balsamo. Villa Ghirlanda è un po’ la casa di tutti i cinisellesi, le sue salem ospitano convegni, mostre, visite guidate, concerti. Il suo parco è apprezzato e vissuto soprattutto durante i mesi estivi, grazie anche ai suoi angoli gioco, la rassegna di cinema estivo, i percorsi benessere e le panchine dove godersi pace e relax. Non dimentichiamo poi che le sue mura ospitano anche il Mufoco-Museo di Fotografia Contemporanea e la scuola

civica di musica. Una Villa che accoglie e apre le sue porte ai cittadini di tutte le età”. Ha commentato l’assessore alla Cultura e Identità Daniela Maggi.

Comune di Cinisello Balsamo