La versione digitale della Colonna Sonora originale dell’attesissimo film Bob Marley: One Love viene oggi pubblicata da UMe/Island Records/Tuff Gong.

Bob Marley & the Wailers — One Love: Original Motion Picture Soundtrack comprende 17 delle registrazioni più famose del re del reggae, che saranno presenti nel biopic del regista Reinaldo Marcus Green. Il film debutta nelle sale italiane il 22 febbraio.

La musica della Colonna Sonora di Bob Marley: One Love è tratta da diversi album: Catch a Fire (1973), Burnin’ (1973), Rastaman Vibration (1976), Exodus (1977), Kaya (1978) e Uprising (1980).

Molte delle canzoni sono presenti nella raccolta di successi multiplatino del 1984 Legend, conosciuto come l’album reggae più venduto di tutti i tempi. Legend è rimasto per oltre 800 settimane nella classifica degli album Billboard 200 e recentemente ha superato la soglia dei 18 milioni di copie vendute negli Stati Uniti.

La colonna sonora di Bob Marley: One Love è disponibile anche in Dolby ATMOS, mixata da Nick Rives, già Sound Engineer degli album Legend, Exodus, Catch A Fire e Burnin’, in collaborazione con la Marley Estate. Con il Dolby Atmos, i fan potranno avranno la possibilità di sperimentare una un’innovativa tecnologia di audio spaziale, immergendosi totalmente nella musica di Marley, assaporando anche la minima sfumatura presente in ogni brano, con una incredibile profondità e chiarezza del suono.

Paramount Pictures presenta, una produzione Plan B Entertainment, State Street Pictures, Tuff Gong Pictures, Bob Marley: One Love con protagonisti Kingsley Ben-Adir (Una notte a Miami, Barbie, Peaky Blinders) nei panni di Marley, Lashana Lynch (Doctor Strange in The Multiverse of Madness, No Time to Die) nel ruolo di sua moglie Rita e James Norton (Piccole Donne, Mr. Jones) nel ruolo del fondatore della Island Records, Chris Blackwell.

