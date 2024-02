Il rapper Kid Yugi ha annunciato l’uscita del suo secondo album in studio “I nomi del Diavolo” il 1° marzo via Emi Records Italy/Universal Music Italia.

Si tratta di un “concept album” che arriva dopo il successo del precedente, “The Globe” (certificato disco d’oro).

Ispirato dall’opera “Il Maestro e Margherita” di Michail Bulgakov, Kid Yugi esplora il tema di come il Male si manifesti in forme bizzarre e stravaganti nella nostra società e di come la sconvolga.

“Volevo rappresentare come il Male influisca sugli esseri umani, sia a livello del singolo, che della collettività, in varie forme e misure. Ogni traccia avrà un titolo che rimanda ai diversi volti del Male” – racconta Kid Yugi.

Non mancano, dunque, riferimenti colti e iconici, legati alla cultura cinematografica e letteraria, come già nel suo primo album “The Globe”. Un album da scoprire e da “studiare” attentamente.

“I nomi del Diavolo” è stato anticipato da un teaser trailer che ha spiazzato tutti: il video, girato in bianco e nero come un film degli anni ’30, vede l’artista intento a guardarsi allo specchio. Nel suo riflesso, appare il volto del Diavolo, mentre in sottofondo la voce dell’attore teatrale Mino Profico recita una famosa citazione tratta da “Il Maestro e Margherita”.

Anche la copertina vuole omaggiare la celebre opera di Bulgakov, rimandando alla scena del ballo di Satana, in cui una la processione di figure oscure e dannati deve percorrere una scalinata per baciare, con riverenza, la mano e il ginocchio del Diavolo.

Kid Yugi è a tutti gli effetti la sorpresa del rap italiano degli ultimi anni: l’artista, che conta oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ha convinto tutti con il suo mix unico ed esplosivo di realness e riferimenti letterari e cinematografici fin dal primo progetto, “The Globe”, nel 2022. Nel 2023 ha pubblicato l’EP in collaborazione con Night Skinny, “Quarto di Bue”.

Oltre a queste, le collaborazioni con artisti del calibro di Tedua e Gué e produttori come TY1 (con cui Kid Yugi ha realizzato la traccia “MONOPOLIO” feat. Nerissima Serpe) hanno confermato la stima e il riconoscimento nei confronti del progetto da parte della scena.

Ph Alessio Mariano