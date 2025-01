Dopo l’uscita dell’album Breakfast In America e il lungo tour a supporto del disco nel 1979, i Supertramp diventarono una delle più note band al mondo. La scaletta integrale del concerto al Pavillon de Paris di fronte ad 8000 persone viene pubblicata per la prima volta come “Live In Paris ’79” su 3LP, e 2CD.

Registrato l’1 e il 2 dicembre 1979, lo show immortala i Supertramp all’apice della loro carriera. Sul palco la lineup storica: Rick Davies (cantante, compositore e tastierista) e Roger Hodgson (cantante, compositore, chitarrista e tastierista) con John Helliwell (sassofono, fiati, voce e tastiere), e una sezione ritmica rock-steady formata dal bassista Dougie Thomson e dal batterista Bob Siebenberg.

A differenza dell’album live “Paris“, pubblicato nel 1980 e contenente selezioni di spettacoli precedenti di questa tournée parigina, le nuove edizioni su Doppio CD e Triplo LP contengono l’audio della versione uscita in home video, registrato durante i due spettacoli di dicembre.

I Supertramp sono stati in tour per quasi dieci mesi in America, Canada ed Europa a supporto di Breakfast in America, l’album più venduto del 1979 (con oltre 20 milioni di copie), prodotto diversi singoli di successo e vinto due Grammy Awards. La band londinese era noata nel 1969 e, con una nuova formazione, ha poi raggiunto la celebrità nel 1974 con l’uscita del terzo album “Crime of the Century”.

Il concerto di Parigi celebra alcuni tra i brani preferiti dei Supertramp come “Bloody Well Right“, “The Logical Song“, “Breakfast In America“, “Goodbye Stranger“, “Asylum“, “Even In The Quietest Moments“, “Give A Little Bit“, “Dreamer“, “Rudy“, “Take The Long Way Home“, “Fool’s Overture“: Oltre ai brani però ci sono anche un tocco teatrale e momenti di pura follia.

Il batterista Siebenberg dichiara: «Ripensando a quel periodo, è stata davvero l’esperienza di una vita… il momento migliore». Il sassofonista Helliwell aggiunge: «Quegli spettacoli di Parigi sono stati sicuramente un momento clou per noi perché si poteva percepire la reazione del pubblico francese che assistendo allo spettacolo si trovava completamente in balia delle proprie emozioni!».

Supertramp – Live In Paris ’79 – Tracklist