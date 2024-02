Selena Gomez ritorna con il nuovo singolo “Love On”

Milano, 23 febbraio 2024. Selena Gomez, artista multiplatino nominata ai GRAMMY®, è tornata con il nuovo singolo “Love On”. Si tratta della prima uscita dell’anno dell’artista musicale e attrice di fama mondiale, che sta lavorando duramente al nuovo album che seguirà il precedente “Rare”, disco acclamato da critica e pubblico.

“Love On” è un brano pop, un inno gioioso e divertente, ispirato al periodo trascorso da Selena a Parigi l’anno scorso. La Gomez, all’interno del testo del brano, enfatizza l’aria romantica della vita parigina e l’eccitazione del condividere un nuovo amore.La canzone è prodotta da The Monsters & Strangerz e Isaiah Tejada.

“Love On” è anche un videoclip diretto dal regista francese pluripremiato Greg Ohrel. Nel video di 3 minuti e 10 secondi, Selena indossa vari outfit, tra cui un vestito verde e un accappatoio bianco, mentre canta la sua canzone. Alcune coppie si scambiano baci intorno a lei, mentre la superstar si muove in diversi ambienti.

“Wait ‘til I turn my love on. I’m no cheap thrill. I’m a rollercoaster ride, baby jump on” – canta Selena invitando all’amore e garantendo che le sue non sono emozioni di poco conto

“Love On” arriva dopo l’incredibile successo del precedente singolo “Single Soon”, arrivato alla seconda posizione della classifica radio in Italia (EarOne) e tra i 20 brani più trasmessi dai network del 2023.

Selena Gomez è una delle popstar più famose di sempre: ha venduto oltre 210 milioni di singoli in tutto il mondo e accumulato oltre 50 miliardi di stream globali con la sua musica. Ha ricevuto una nomination ai Grammy per il suo primo EP in Spagnolo, “Revelación” e una agli Emmy per la sua interpretazione all’interno dell’acclamata serie televisiva “Only Murders in the Building”, dove recita assieme a Steve Martin e Martin Short. Nel 2022 è uscito il documentario “My Mind & Me” su Apple TV+ diretto da Alek Keshishian (A letto con Madonna), uno sguardo intimo, sorprendente e commuovente sulla vita di Selena.

È seguito poi il remix di “Calm Down” di Rema, che ha dominato le classifiche mondiali nel 223 e che ha raggiunto la posizione n.1 della Billboard Global Chart. La canzone ha raggiunto il record per la più lunga permanenza nella classifica radio Billboard Pop Airplay. Il singolo ha ottenuto oltre 3 miliardi e mezzo di stream nel mondo.

Selena Gomez è la donna più seguita su Instagram con oltre 430 milioni di followers.