Milano, 7 marzo 2025 – Lady Gaga, artista vincitrice di 14 Grammy Awards, ha finalmente pubblicato il settimo album in studio, “Mayhem”. Da oggi disponibile in tutto il mondo.

Segnando un ritorno alle sue radici pop, Mayhem ribadisce che Gaga è una maestra della reinvenzione, realizzando un album tanto audace ed eclettico quanto profondamente personale. È una dichiarazione di libertà artistica, una celebrazione delle contraddizioni della vita e una testimonianza del potere della musica di unire le persone di fronte al caos.

Domani l’artista si esibirà al celebre Saturday Night Live come ospite musicale.

Registrato agli studi Shangri-La vicino alla sua casa a Malibu, l’album include i singoli “Disease”, “Abracadabra” e “Die with a Smile”. Il progetto, che contiene 14 brani, vede la produzione esecutiva di Lady Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. I produttori dell’album includono Gaga, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein.

Ascoltando Mayhem, la sua tracklist rivela un viaggio profondamente coinvolgente, che riflette la meticolosa attenzione di Gaga per i dettagli, dal mix ibrido di strumentazione dal vivo ed elettronica, passando per la sua performance vocale dalle mille sfaccettature. Ogni canzone intreccia narrazioni complesse con melodie sorprendenti, a testimonianza della sua impavida sperimentazione e del profondo rispetto per il suo mestiere di artista.

“Garden of Eden” cattura il fascino e il caos della vita notturna attraverso una fusione di pop anni 2000 e chitarre electro-grunge, mentre “Perfect Celebrity” critica la fama con umorismo pungente e con una sfida rock. Sottolineando la capacità di Gaga di mescolare vulnerabilità e coraggio, “Vanish Into You” è una dichiarazione d’amore teatrale, ispirata a Bowie, ambientata in un mondo apocalittico. “Killah” e ‘Zombieboy’ mostrano la propensione di Gaga per la mescolanza di generi, attraverso un groove funk con elementi industrial ed elettronici, mentre ‘LoveDrug’ cambia il mood, offrendo un inno dark-disco sull’intorpidimento del dolore emotivo. L’ultima parte dell’album approfondisce la parte più emozionale. “Shadow of a Man” esplora con influenze dance francesi l’emergere in un mondo dominato dagli uomini, mentre ‘The Beast’ incanala l’energia inquieta e al tempo stesso soul di Prince. La penultima ballata, “Blade of Grass”, è un’ode struggente all’amore duraturo in mezzo al caos, che pone le basi per la traccia finale dell’album: “Die With a Smile”, la collaborazione di Gaga con Bruno Mars.

Infusa di ottimismo soul, “Die With a Smile” celebra la gioia che si trova dopo aver superato le tempeste della vita. Con oltre 3,7 miliardi di streaming complessivi, è diventata la canzone numero 1 più longeva su Spotify Global e la più veloce nella storia a raggiungere 2 miliardi di streaming sulla piattaforma. “Die With a Smile“ è rimasta alla #1 della Billboard Hot 100 per cinque settimane, ha raggiunto la posizione numero 1 della Billboard Global 200 e ha fatto guadagnare a Gaga il suo 14° Grammy Award per “il miglior duetto pop”.

Gaga ha descritto il processo creativo del disco come un “riassemblare uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e integro a modo suo”.

Dopo un anno di grandi successi, Gaga ha recentemente annunciato un enorme show allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico il 26 aprile e uno storico concerto gratuito alla spiaggia di Copacabana di Rio de Janeiro il 3 maggio.

Il 17 marzo sarà premiata con l’iHeartRadio Innovator Award 2025 prima di tornare al Coachella per esibirsi da protagonista l’11 e il 18 aprile. Nel frattempo, i fan possono sintonizzarsi su Gaga Radio, un canale esclusivo su SiriusXM, con musica scelta da Gaga e storie dietro le quinte della realizzazione di MAYHEM. Il canale è disponibile per gli abbonati sul canale 15 di SiriusXM fino al 17 marzo e sull’applicazione SiriusXM fino al 2 aprile.

Tracklist “Mayhem”:

Disease Abracadabra Garden of Eden Perfect Celebrity Vanish Into You Killah (feat. Gesaffelstein) Zombieboy LoveDrug How Bad Do U Want Me Don’t Call Tonight Shadow Of A Man The Beast Blade of Grass Die With A Smile (with Bruno Mars)

“Mayhem” è disponibile anche in edizione fisica nei seguenti formati: CD standard, Doppio LP Standard Nero e in esclusiva in formato 2LP 180 gr con cover esclusiva poster e bonus track, CD esclusivo, 2LP Zoetrope, 2LP Picture Disc. In esclusiva per Discoteca Laziale invece CD Standard con poster ufficiale MAYHEM e 2LP standard con poster ufficiale. Per Feltrinelli, doppio LP in esclusiva.