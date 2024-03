Liam Payne annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo “Teardrops”

Inizia oggi un nuovo ed entusiasmante capitolo per Liam Payne, che annuncia il suo ritorno con l’uscita dell’attesissimo nuovo singolo “Teardrops”.

“Teardrops”, pieno di riferimenti al pop di fine anni ’90, fotografa la sofferenza per la fine di una relazione. Scritto con Jamie Scott e JC Chasez (NSYNC), Liam Payne descrive così il brano: “Teardrops parla di come si è vulnerabili quando si ha il cuore infranto, e di come si debba affrontare il tutto per cambiare la situazione. Questo pezzo è il punto di partenza per quello che accadrà durante il 2024”.

Durante lo scorso anno Liam ha passato il proprio tempo in studio lavorando a stretto contatto con il fidato Jamie Scott, un periodo descritto come “un lungo processo di auto-riflessione”. Con alle porte nuova musica, questo 2024 ha l’aria di essere un anno importante per Liam Payne.

Artista multi-platino, Liam ha venduto oltre 23 milioni di singoli e tre milioni di album come solista. Nel 2019 ha pubblicato il suo album di debutto LP1 contenente le hit “Strip That Down”, “Polaroid” e “Familiar”. La sua musica ad oggi è stata streamata oltre 5 miliardi di volte.