Servizi funebri e cimiteriali, blocco dei servizi straordinari

Milano, 5 aprile 2024 – Servizi funebri e cimiteriali, a seguito del blocco delle prestazioni straordinarie, proclamato da alcune delle OO.SS e dalle RSU, da lunedì 8 a venerdì 19 aprile, esclusi il sabato e la domenica, saranno adottate le seguenti azioni organizzative:

· non saranno programmati servizi cimiteriali (né inumazioni né tumulazioni in colombaro) nell’orario pomeridiano (terzo orario) per i cimiteri di Lambrate e Bruzzano;

· non saranno fissate operazioni di tumulazione in colombaro nel pomeriggio (restano possibili le inumazioni), presso il cimitero Maggiore.

Comune di Milano