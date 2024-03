Premio Santa Chara 2024 Giacomo Poretti

Milano, 8 Marzo 2024 – Il Premio Santa Chiara 2024 è stato assegnato a Giacomo Poretti, personaggio poliedrico del panorama artistico italiano.

Il premio è una iniziativa dell’Associazione Club Santa Chiara, costituita nel 1995, che raggruppa un folto gruppo di operatori del mondo della comunicazione e dei media. La cerimonia di consegna del premio, rappresentato dalla preziosa icona della santa patrona della televisione, si è svolta oggi presso Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, in collaborazione con l’Associazione Consiglieri Regionali della Lombardia.

Classe 1956, Poretti è nato a Villa Cortese, in provincia di Milano. Divenuto famoso e apprezzato dal pubblico di TV, cinema e teatro nel trio con Aldo Baglio e Giovanni Storti, Poretti è anche autore di libri di successo come “Alto come un vaso di gerani” (2012, Mondadori), “Al paradiso è meglio credere” (2015, Mondadori), “Turno di notte: storia tragicomica di un infermiere che avrebbe voluto fare altro” (2021, Mondadori) fino alla recente uscita editoriale “Un allegro sconcerto” (2023, La Nave di Teseo), e in più collabora per i quotidiani La Stampa, Avvenire e Corriere della Sera. Significativo il suo impegno come autore di teatro e poi come direttore artistico di una bella e feconda iniziativa come il Teatro Oscar di Milano, dove ha ospitato spettacoli di straordinario interesse e si è impegnato in prima persona in progetti di grande successo mediatico come il PoretCast.

Nelle motivazioni del Premio si legge: “Per il suo contributo come attore ma anche come autore di libri, di opere teatrali, co- sceneggiatore e co-regista, come gestore di un teatro aperto al sociale e anchor man di interviste e talk show: in tutte queste multiformi attività Giacomo Poretti ha sempre, con tocco magicamente lieve e sapientemente ironico, trattato con delicatezza e maestria i grandi temi della nostra vita, dall’amicizia alla vocazione professionale, dall’amore alla fede, regalando intrattenimento intelligente che arricchisce il pubblico”.

Il Premio Santa Chiara è stato conferito in passato a personaggi del calibro di Mike Bongiorno, Carlo Conti, Paolo Mieli, Gerry Scotti, Antonio Ricci, Claudio Cecchetto, Enzo Iacchetti e ad altri importanti esponenti del mondo della comunicazione italiana.

“Con la cerimonia odierna – ha dichiarato Guido Confalonieri, Presidente del Club Santa Chiara – riprendiamo una bella consuetudine iniziata dal nostro fondatore, il compianto Marco Palmisano, scomparso quasi due anni fa. Il Club vuole essere un luogo di amicizia e di confronto aperto a tutti gli operatori della comunicazione attenti ai valori dell’umano e desiderosi di approfondirli nell’esercizio della propria attività professionale. Abbiamo scelto all’unanimità di premiare quest’anno Giacomo Poretti perché incarna pienamente i valori nei quali ci riconosciamo.”