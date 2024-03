Un ricco programma di attività culturali a Cinisello Balsamo

20 marzo 2024 – “Un’offerta culturale ricca, all’altezza delle aspettative e capace di andare incontro agli interessi di un pubblico variegato. La nostra proposta per il 2024 mira a garantire tutte le attività già consolidate, valorizzando al meglio i poli culturali di eccellenza presenti sul nostro territorio cittadino – Queste le parole dell’assessore alla Cultura, Identità e Politiche giovanili Daniela Maggi all’indomani dall’approvazione del Bilancio comunale – Per questo, nonostante il difficile momento che ci troviamo ad affrontare, abbiamo deciso di non operare tagli o ridimensionamenti. La spesa sulla cultura per un totale di € 2.540.000”.

Villa Ghirlanda Silva continuerà a ospitare il Museo di Fotografia Contemporanea che, con la sua storia ventennale e recentemente rinnovato negli spazi, sarà protagonista di un nuovo sviluppo, con il riconoscimento di Museo Nazionale e la partecipazione del Ministero della cultura. A questa realtà di eccellenza saranno confermati, come ogni anno sinora, 200.000 euro. Ma Villa Ghirlanda continuerà a rappresentare la prestigiosa sede di convegni, incontri, esposizioni temporanee. Per incentivare la fruizione allargata verrà confermata l’adesione alla manifestazione Ville Aperte che valorizza anche Villa Di Breme Forno.

Garantite anche le numerose iniziative promosse con il coinvolgimento delle realtà associative operanti sul territorio in occasione delle tradizionali feste dell’Uffizi de Cinisell e della Sagra di Balsamo: visite guidate, valorizzazione di beni, la valorizzazione dei beni inclusiva rivolta anche a persone con disabilità.

Non mancheranno le esposizioni temporanee e le mostre d’arte presso le sale delle quadrerie, e tra gli eventi straordinari da celebrare quest’anno i 50 anni di apertura al pubblico con una mostra fotografica e iconografica, conferenze, visite guidate storico artistiche e teatralizzate, grazie al coinvolgimento del MuFoCo, e le figure e realtà culturali operanti sul territorio.

Proseguiranno le attività convegnistiche e gli incontri su temi culturali, scientifici e di attualità, organizzati anche attraverso la collaborazione con le Associazioni locali e le Istituzioni di rilevanza regionale o financo nazionale. Così come i progetti educativi rivolti alle scuole sulla storia, la cultura e l’identità locale per un totale di 75.000 euro.

Garantite anche le storiche collaborazioni con il Cineteatro Pax e la Filarmonica Paganelli per un totale di 37.000 euro.

La Civica Scuola di Musica conferma la qualificata e variegata proposta di corsi per numerosi strumenti musicali, a cui si aggiungono concerti ed esibizioni musicali, anche in collaborazione con altre realtà operanti sul territorio, per un totale di oltre 250.000 euro.

Il Centro Culturale Il Pertini – luogo di incontro quotidiano per un pubblico numeroso e variegato che va dai bambini piccoli ai giovani fino alle persone più avanti con l’età – sarà al centro dell’interesse con la consueta attività bibliotecaria, rassegne culturali, presentazioni di libri, reading e spettacoli di autori di rilievo nazionale. Una voce molto importante è riservata ai contributi per i servizi bibliotecari legati al CSBNO per un totale di oltre 270.000 euro. Le attività quest’anno saranno integrate dalle risorse derivanti da alcuni importanti progetti: tra questi Book for place e Più che un libro! La comunità che legge, per un totale di circa 200 mila euro, destinati alle varie iniziative che si svolgeranno sia all’interno del centro culturale che sul territorio.

La costante attenzione alla cultura si manifesta anche attraverso scelte innovative con progetti ambiziosi. Ne è un esempio Urban Opera, finanziato, attraverso il bando ministeriale “Educare in Comune”, con una somma di oltre 300 mila euro. Con questo progetto Cinisello Balsamo punta a coinvolgere le scuole con la collaborazione di circa 15 partner per promuovere la conoscenza della musica lirica attraverso eventi versatili, divertenti e culturalmente accessibili a tutti e diffusi sul territorio.

Comune di Cinisello Balsamo