Alcune precisazioni sul servizio di assistenza domiciliare

2 aprile 2024 – L’assessore alla Centralità della Persona e Welfare, Riccardo Visentin, interviene sul tema del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per fare alcune puntualizzazioni e dare ragione della revisione delle tariffe che è stato introdotto con l’approvazione del Bilancio di previsione.

Stiamo parlando in particolare di un servizio che riguarda prevalentemente interventi di igiene della persona, rivolto a soggetti in condizioni di fragilità, disabili o anziani in carico ai Servizi Sociali che viene svolto in alcuni casi con una periodicità quotidiana.

Il servizio è gestito dall’Azienda Consortile IPIS, attraverso una cooperativa, sulla base di un Regolamento approvato dai Comuni dell’ambito nel 2017.

Il costo del servizio all’ora è di 20,72 euro. Il Comune di copre oltre il 70% del costo, il resto è carico dell’utente, in relazione all’ISEE presentato.

Nello specifico la tariffa che il Comune di Cinisello Balsamo ha introdotto a partire dal mese di aprile 2024 va da 2 euro a 7 euro all’ora.

“Stiamo parlando di un servizio che ha un costo significativo e che ha subito negli ultimi anni un forte aumento. Il Comune di Cinisello Balsamo non ha mai ritoccato le tariffe che erano ferme al 2017. Abbiamo considerato l’adeguamento necessario per riconoscere alla prestazione il giusto valore che merita e non squalificarla a forma di puro assistenzialismo. La nostra è una scelta necessaria ma consapevole”, spiega Riccardo Visentin.

“Nonostante l’adeguamento, il nostro Comune ha scelto di mantenere una tariffa massima pari alla metà di quella in vigore nei Comuni limitrofi che si aggira intorno ai 14 euro all’ora. Abbiamo informato preventivamente tutti i soggetti interessati con una comunicazione spiegando loro le ragioni. Attualmente gli utenti che usufruiscono del servizio SAD sono 75, ci sono poi 5 soggetti in lista di attesa, di cui 2 di recente ingresso.”

“La tariffa massima verrà applicata solo per 20 utenti. Su questi aumenti sono state fatte strumentalizzazioni e sollevati esempi, ma è bene precisare che in questi casi non si parla di utenti a cui viene applicata la tariffa massima. Sottolineo infine che il Regolamento comunale prevede la possibilità che, per particolari situazioni di gravità e complessità, il Servizio Sociale possa valutare la possibilità di riduzioni o esenzioni ad personam” conclude l’assessore.

Comune di Cinisello Balsamo